Son Dakika
İDO ve BUDO bazı deniz seferlerini iptal etti
Deniz Otobüs şirketleri İDO ve BUDO hava koşulları nedeniyle bazı seferlerinin iptal ettiklerini açıkladı.
GÜNDEM 19.11.2020, 09:40
İstanbul ve Bursa'da yer alan deniz otobüsü şirketleri seferleri iptal ettiğini duyurdu.
Meteorolji Genel Müdürlüğü’nün olumsuz hava şartları uyarısının ardından İDO ve BUDO bugün yapılacak bazı seferlerin iptal iptal etti. İki şirketten de açıklama yapıldı.
İstanbul Deniz Otobüsleri’nde (İDO) iptal edilen bazı seferler şu şekilde:
10.30 Bursa-Yenikapı- Kadıköy-Kabataş, 11.35 Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 18.35 Kadıköy-Yenikapı-Bursa
Bursa Deniz Otobüsleri’nde (BUDO) iptal edilen bazı seferler şu şekilde:
07.00 Bursa-İstanbul, 09.30 Bursa-İstanbul, 09.30 Bursa-Armutlu, 09.30 İstanbul-Bursa, 10.00 Armutlu-İstanbul seferleri
Meteorolji Genel Müdürlüğü’nün olumsuz hava şartları uyarısının ardından İDO ve BUDO bugün yapılacak bazı seferlerin iptal iptal etti. İki şirketten de açıklama yapıldı.
İstanbul Deniz Otobüsleri’nde (İDO) iptal edilen bazı seferler şu şekilde:
10.30 Bursa-Yenikapı- Kadıköy-Kabataş, 11.35 Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 18.35 Kadıköy-Yenikapı-Bursa
Bursa Deniz Otobüsleri’nde (BUDO) iptal edilen bazı seferler şu şekilde:
07.00 Bursa-İstanbul, 09.30 Bursa-İstanbul, 09.30 Bursa-Armutlu, 09.30 İstanbul-Bursa, 10.00 Armutlu-İstanbul seferleri
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 19 Kasım 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|17
|2. Fenerbahçe
|8
|17
|3. Galatasaray
|8
|16
|4. Başakşehir
|8
|13
|5. Karagümrük
|8
|12
|6. Kasımpaşa
|8
|12
|7. Rizespor
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|8
|11
|9. Malatyaspor
|8
|11
|10. Hatayspor
|6
|11
|11. Beşiktaş
|7
|10
|12. Konyaspor
|7
|9
|13. Antalyaspor
|8
|9
|14. Göztepe
|7
|8
|15. Sivasspor
|7
|8
|16. Erzurumspor
|7
|8
|17. Trabzonspor
|8
|6
|18. Kayserispor
|7
|6
|19. Gençlerbirliği
|7
|5
|20. Denizlispor
|7
|5
|21. Ankaragücü
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|8
|18
|2. İstanbulspor
|8
|17
|3. Samsunspor
|9
|16
|4. Adana Demirspor
|8
|15
|5. Ankara Keçiörengücü
|9
|15
|6. Altınordu
|8
|14
|7. Giresunspor
|8
|14
|8. Akhisar Bld.Spor
|9
|13
|9. Balıkesirspor
|9
|13
|10. Adanaspor
|8
|12
|11. Bursaspor
|9
|11
|12. Altay
|7
|10
|13. Ümraniye
|9
|9
|14. Menemen Belediyespor
|7
|6
|15. Bandırmaspor
|8
|5
|16. Ankaraspor
|8
|5
|17. Boluspor
|9
|4
|18. Eskişehirspor
|9
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Leicester City
|8
|18
|2. Tottenham
|8
|17
|3. Liverpool
|8
|17
|4. Southampton
|8
|16
|5. Chelsea
|8
|15
|6. Aston Villa
|7
|15
|7. Everton
|8
|13
|8. Crystal Palace
|8
|13
|9. Wolverhampton
|8
|13
|10. Man City
|7
|12
|11. Arsenal
|8
|12
|12. West Ham
|8
|11
|13. Newcastle
|8
|11
|14. M. United
|7
|10
|15. Leeds United
|8
|10
|16. Brighton
|8
|6
|17. Fulham
|8
|4
|18. West Bromwich
|8
|3
|19. Burnley
|7
|2
|20. Sheffield United
|8
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|9
|20
|2. Villarreal
|9
|18
|3. Atletico Madrid
|7
|17
|4. Real Madrid
|8
|16
|5. Granada
|8
|14
|6. Cádiz
|9
|14
|7. Real Betis
|9
|12
|8. Barcelona
|7
|11
|9. Valencia
|9
|11
|10. Getafe
|8
|11
|11. Elche
|7
|11
|12. Sevilla
|7
|10
|13. Osasuna
|8
|10
|14. Athletic Bilbao
|8
|9
|15. Deportivo Alaves
|9
|9
|16. Eibar
|9
|9
|17. Celta de Vigo
|9
|7
|18. Levante
|8
|6
|19. Real Valladolid
|9
|6
|20. Huesca
|9
|6
Sayfalar Tümü