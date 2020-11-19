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İDO ve BUDO bazı deniz seferlerini iptal etti

Deniz Otobüs şirketleri İDO ve BUDO hava koşulları nedeniyle bazı seferlerinin iptal ettiklerini açıkladı.

GÜNDEM 19.11.2020, 09:40
İDO ve BUDO bazı deniz seferlerini iptal etti
İstanbul ve Bursa'da yer alan deniz otobüsü şirketleri seferleri iptal ettiğini duyurdu.
Meteorolji Genel Müdürlüğü’nün olumsuz hava şartları uyarısının ardından İDO ve BUDO bugün yapılacak bazı seferlerin iptal iptal etti. İki şirketten de açıklama yapıldı.
İstanbul Deniz Otobüsleri’nde (İDO) iptal edilen bazı seferler şu şekilde:
10.30 Bursa-Yenikapı- Kadıköy-Kabataş, 11.35 Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 18.35 Kadıköy-Yenikapı-Bursa
Bursa Deniz Otobüsleri’nde (BUDO) iptal edilen bazı seferler şu şekilde:
07.00 Bursa-İstanbul, 09.30 Bursa-İstanbul, 09.30 Bursa-Armutlu, 09.30 İstanbul-Bursa, 10.00 Armutlu-İstanbul seferleri
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