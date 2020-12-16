İdlib'de sel felaketi! Sığınmacı kampı sular altında kaldı

Kamptaki çadırlar sel nedeniyle büyük zarar görürken, çok sayıda aile aynı çadırda barınmak zorunda kaldı. Orada yaşayan insanlar çadırlardaki suyu boşaltmaya çalışırken, kurtarabilecekleri eşyalarını yüksek alanlara taşıdı. Çadırlardaki eşyaların yanı sıra yemek stokları da sudan etkilendi.

Yerel kaynaklar, kış mevsiminin gelmesiyle sivillerin kamplarda zor şartlar altında kaldığını belirtti. Şiddetli yağışlar nedeni ile kampta ölen ya da yaralanan olmazken, uzun saatler boyunca soğukta kalan çocukların ve yaşlıların sağlık durumunun kötüleştiği ifade edildi. Yetkililer, yağışların devam etmesi durumunda hastalık riskini artacağını belirtti.

