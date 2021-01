İdlib’de çamur içinde yaşayan aileler sıcak yuvaya kavuştu

Çamur içerisinde kalan aileler, TDV tarafından 1+1 ve 30 metrekare büyüklüğündeki, içerisinde tuvaleti, banyosu ve mutfağı da olan konutlara taşındı. İdlib’de aileleri konutlara yerleştirme programında konuşan TDV Mütevelli Heyeti İkinci Başkanı İhsan Açık, “Ne kadar çok destek gelirse o kadar çok ailemizi daha konforlu evlere taşıyabileceğiz” dedi.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Suriye İdlib’de yaşam alanları olan çadırlar çamur içerisinde kalan aileleri “Bir İyilik Sıcak Bir Yuva” sloganıyla yürüttüğü proje kapsamında alt ve üstyapısı tamamlanmış, her türlü hava şartlarına karşı korunaklı konutlara taşıyor. Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti İkinci Başkanı İhsan Açık, Suriye’de yaşanan iç savaş nedeniyle güvenli bölgelere sığınmak zorunda kalan ve kurulan çadır kentlerde hayata tutunmaya çalışan aileleri, yaptıkları konutlarla sıcak yuvaya kavuşturduklarını söyledi.



İdlib’de aileleri konutlara yerleştirme ve gıda dağıtım programında konuşan Açık, bölgede toplamda 5 bin konut inşa etmeyi hedeflediklerini ve bu zamana kadar 1.753 konutun tamamlanarak ailelere teslim edildiğini söyledi. Ailelerin olumsuz hava şartlarından etkilenmeyeceği, korunaklı ve hijyenik briket evlere her geçen gün daha fazla ihtiyaç olduğunu herkese duyurmak istediklerini dile getiren Açık, “Görüldüğü gibi her yağmurda çadırlar, bırakın oturacak hali, hiçbir şekilde içeri girilmeyecek hale dönüşüyor” ifadelerini kullandı.



Bölgede kış şartlarının ağırlaşmasıyla birlikte çadırların sular altında kaldığını söyleyen Açık, şunları kaydetti: “Her taraf çamur deryasına döndü. Çadırlarda kalan ailelerin gıdaları, giysileri kullanılmaz hale geldi. Bizim de misafirlerimize durumu göstererek, briket evlerin çoğalması için gayret etmemiz gerekiyor. Milletimizin destekleriyle çamur deryası içinde yaşam mücadelesi veren ailelerimizi sıcak yuvaya kavuşturuyoruz. Ne kadar çok destek gelirse o kadar çok ailemizi daha konforlu evlere taşıyabileceğiz.” Program kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere gıda, kışlık giysi ve yakacak yardımında bulunularak çadırları yaşanan sel olayının ardından çamur içerisinde kalan aileler, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından 1+1 ve 30 metrekare büyüklüğünde yaptırılan, içerisinde tuvaleti, banyosu ve mutfağı da olan konutlara taşındı.