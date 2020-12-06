İddia: Vekilin kardeşine izin vermeyen kaymakam başka ilçeye sürüldü
AK Parti Milletvekili Habibe Öçal’ın kardeşinin yasak olmasına rağmen merada hayvan otlatmasına izin vermeyen Türkoğlu Kaymakamı Gürbüz Saltaş'ın Acıpayam'a sürüldüğü iddia edildi.
GÜNDEM 06.12.2020, 14:49
Kahramanmaraş’ın Türkoğlu Kaymakamı Gürbüz Saltaş'ın AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal’ın kardeşine yasak olmasına rağmen merada hayvan otlatmasına izin vermeyince Denizli’nin Acıpayam ilçesine kaymakam olarak sürüldüğü iddia edildi.
Söz konusu iddiaya Kanal Maraş isimli haber sitesinde yer verildi. İddialara göre, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal’ın kardeşinin kullandığı merayı bölgeden gelen şikayetler sonrasında kapatan Kaymakam Gürbüz Saltaş hakkında yerinin değişmesi için baskı yaptı.Milletvekili Öçal'ın girişimleri sonucunda, Kahramanmaraş Vali Yardımcısı Mahmut Hersanlıoğlu’nun devreye girerek, Saltaş’ı Denizli’nin Acıpayam ilçesine kaymakam olarak gönderdiği iddia edildi. İddia edilen değişikliğin kaymakamlığım sitesinde henüz yer almadığı kısa bir süre sonra yansıyacağı öne sürüldü. Henüz, konuyla ilgili tarafların yanı sıra Kahramanmaraş Valiliği ve Türkoğlu Kaymakamlığı'ndan açıklama gelmedi.
Söz konusu iddiaya Kanal Maraş isimli haber sitesinde yer verildi. İddialara göre, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal’ın kardeşinin kullandığı merayı bölgeden gelen şikayetler sonrasında kapatan Kaymakam Gürbüz Saltaş hakkında yerinin değişmesi için baskı yaptı.Milletvekili Öçal'ın girişimleri sonucunda, Kahramanmaraş Vali Yardımcısı Mahmut Hersanlıoğlu’nun devreye girerek, Saltaş’ı Denizli’nin Acıpayam ilçesine kaymakam olarak gönderdiği iddia edildi. İddia edilen değişikliğin kaymakamlığım sitesinde henüz yer almadığı kısa bir süre sonra yansıyacağı öne sürüldü. Henüz, konuyla ilgili tarafların yanı sıra Kahramanmaraş Valiliği ve Türkoğlu Kaymakamlığı'ndan açıklama gelmedi.
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