İddia: Ercüment Ovalı koronavirüse yakalanıp kendi aşısıyla iyileşti
Ercüment Ovalı’nın koronavirüse yakalandığı iddia edildi.
GÜNDEM 25.12.2020, 22:00
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Prof. Dr. Ercüment Ovalı’nın da korona virüse yakalandı. Prof. Dr. Ovalı, akciğerlerine inen virüsü 72 saatte kendi ürettiği aşıyla yok etti. Sağlık Bakanlığı’nın ruhsat vermediğini ifade eden Ovalı;
“İlaç olarak şu anda dünyada 3 ilaç önemli gelişmeler gösteriyor. Bir de bizim yaptığımız kokteyl antikor var, Bakanlık buna ruhsat vermedi ama ben korona virüs oldum, 5 gün önce.
Akciğerlerim tutuldu, diğer ilaçların etkinliğine inanmıyorum ve reddettim. Kokteyl antikor ile akciğerlerim 72 saatte tertemiz oldu, 5. günde evime döndüm” dedi.
6 ayda bir aşı olunacağını belirten Prof. Dr. Ovalı, “Mutasyonlar aşının etkinliğini azaltacak, mutasyon artar ve devam ederse ilk üretilen aşılar çöpe gidecek ve her yıl mutasyona göre yeni aşı üretilmesi gerekecek” dedi.
“İlaç olarak şu anda dünyada 3 ilaç önemli gelişmeler gösteriyor. Bir de bizim yaptığımız kokteyl antikor var, Bakanlık buna ruhsat vermedi ama ben korona virüs oldum, 5 gün önce.
Akciğerlerim tutuldu, diğer ilaçların etkinliğine inanmıyorum ve reddettim. Kokteyl antikor ile akciğerlerim 72 saatte tertemiz oldu, 5. günde evime döndüm” dedi.
6 ayda bir aşı olunacağını belirten Prof. Dr. Ovalı, “Mutasyonlar aşının etkinliğini azaltacak, mutasyon artar ve devam ederse ilk üretilen aşılar çöpe gidecek ve her yıl mutasyona göre yeni aşı üretilmesi gerekecek” dedi.
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