İdam edilen Şehit Rahman Nizami'nin son mektubu: Ben gidiyorum!

Bangladeş Hükümeti Başbakanı Şeyh Hasina, Bangladeş'de İslami değerleri savunan Cemaat-i İslami lideri Motiur Rahman Nizami'yi zalimce idam etti. 2 milyarlık Müslüman ümmeti bu kıyımı sadece izlemekle yetindi.



Cemaat-i İslami Partisi kurulduğu günden itibaren Bangladeş'de İslami düzeni savunan tek partiydi. Başbakan Şeyh Hasina, Cemaat-i İslami Partisi liderlerini ve üyelerini bastırmak için zalimce uygulamalara başvurdu. 2009 yılında Hasina tarafından kurulan Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi Cemaat-i İslam-i Partisinin lider kadrosuna yönelik kararlarının siyasi nedenlere dayanıyordu. Cemaat-i İslam-i mensupları halkı Hasina hükümetinin "devlet terörüne" karşı çıkmaya çağırıyordu. Hasina hükümeti muhalifleri bastırmak için kitlesel cinayetler, keyfi tutuklamalar, yargısız infaz ve işkence gibi suçlar işlemekten hiç çekinmiyordu.



Başbakan Şeyh Hasina tarafından 2009 yılında Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi'ni kurdu. Bu mahkemede yargılananların bir çoğu Bangladeş'de İslami değerleri savunan Cemaat-i İslami liderlerinden oluşuyordu. Mahkeme Rahman Nizami'nin idamına kadar sadece 19 kişi hakkında karar aldı. Bu kişiler arasında Cemaat-i İslami Partisinin Genel Sekreter Yardımcısı Abdülkadir Molla, Cemaat-i İslami‘nin 92 yaşındaki lideri Gulam Azzam, Merkezi Yürütme Kurulu üyesi Mir Kasım Ali, Genel Sekreter Yardımcısı Muhammed Kamaruzzaman da vardı. Mahkemede yargılanan bütün Cemaat-i İslami üyeleri hakkında idam kararı çıktı.



Hasina Hükümetinin kurduğu Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi Rahman Nizami'nin idamını Mayıs 2016'da bir kez daha onayladı. Dört yargıçtan oluşan mahkeme heyetine başkanlık eden Surendra Kumar Sinha, ölüm cezasına çarptırılan Nizami‘nin kararın yeniden gözden geçirilmesi için başvuru yapsa da bu başvurusu reddedildi.



Takvim yaprakları 10 Mayıs 2016 tarihini gösterdiğinde Rahman Nizami, dar ağacına gönderildi. Şehit edilen Cemaat-i İslami lideri Mevlana Nizami‘nin son sözleri şöyleydi:



2 milyarlık ümmetin izlemekle yetindiği zulümden geriye bir tek Nizami'nin mektubu kaldı. Nizami mektubunda: “Müslümanlar etle tırnak gibi midir gerçekten? Sökülüyor tırnaklarımız. Etiniz acımıyor mu?” diyemezler… Zalimin yanında durup mazluma timsah gözyaşları dökenlere kırgınım. Bu kırgınlıkla kavuşacağım Rabbime. Söyleyeceğim bunları" ifadeleri ile ümmetin sessiz kalışına sitem ediyordu.

Rahman Nizami son mektubunun devamında neler söylüyor?

İşte mektubun devamı...



Ben kimseden af dilemem. Hayatın ve ölümün sahibi tek olan Allah‘tır.Ben hiç bir suç işlemedim...! Sizden bana dua etmenizi istiyorum.Hayatımın sonuna kadara Allah beni iman üzerine istikamet üzerine kılsın. Tüm hayatım boyunca şehit olmak için dua ettim. Eğer Allah beni şehit olarak kabul ederse bu benim için en büyük kazançtır.

İnşallah cennette görüşürüz...!

BEN GİDİYORUM...

Doğduğumda nikâhlandığım ve son nefes diye zaman tayin ettiğim buluşmaya gidiyorum.

Korkmuyorum. Ardımda pişmanlıklarım var ama üzgün değilim. Kırgınım. Sözünü unutanlara, kardeşinin elini tutmayanlara, düşeni kaldırmayanlara, Allah için gözyaşlarını sakınanlara, resimlerimizi “layk” için kullanıp gördüklerini yaşanmamış kabul edenlere, zalimin yanında durup mazluma timsah gözyaşları dökenlere, kıyama kalkmayı kolay zannedip elindekini muhafaza etmek için bahane satanlara, alanlara kırgınım. Bu kırgınlıkla kavuşacağım Rabbime. Söyleyeceğim bunları.

Vuslat bu. Nerede buluşacağı belli olmuyor insanın. Bazen 14 yaşındaki bir kızı Kudüs’te pazarda buluyor. Kafasına sıkılan bir kurşunla göçüyor. Elbisesine bulaşıyor kan. Huzura çıkmadan önce melekler yıkıyor onu.

“Senin kardeşin benim. Bu katillerle niye anlaşıyorsun?“ diyemiyor.

Bazen vuslatına yürümen gerekiyor. Seni evinde bulsun istediğin buluşma için önce evinden ayrılman gerekebiliyor. Sonu görünmeyen bir yolu merakla yürümen gerekiyor. Yol bitip de deniz başlayınca acı acı yutkunmak serbest suya atlamadan önce. Bir kıyıya varıyor elbet denizin sonu. Kıyıya ya canlı varıyorsun ya da cansız vuruyorsun.

“Benim evim sizin hesaplarınızdan daha anlamlıydı. Hırsınızdan büyüktü odalarımız. Niye yaktınız çocuklarımızın gözlerimizin önünde büyüyecekleri resimleri? Mutlu musunuz şimdi?” diyemiyorsun…

Bazen evinde de buluyor seni. Dumanlar yükselmeye başlıyor birden. Zaten taş binada oturmasına izin verilmeyenlerin çabuk tutuşan evlerine ateş sıçrıyor. Bütün seslerin gökyüzünde toplandığını düşünürseniz günü her saati bir “ah” asılır Arakan’dan o gökyüzüne. Çocuklar ölür. Çıplak ayakları ve toza bulanmış yüzlerine bakmayın. Tertemiz gider onlar. Kadınlar ölür. Adamlar ölür. Yanarak ölür, kahırla ölürler. Cennet meyvesi pahalıdır. Kalp, asıl sahibine dönene kadar acır insan. Sonrası umman, kevser, Peygamber (s.a.v)!

“Müslümanlar etle tırnak gibi midir gerçekten? Sökülüyor tırnaklarımız. Etiniz acımıyor mu?” diyemezler…

Ahzab suresinde övülen adam ve kadınlardan çok anlatabilirim size. Sizin üzüldükleriniz için son diye yazılan haberlerin “son” olduğunu mu zannediyorsunuz? Acıyı onlar çekiyor da size pay düşmeyecek mi zannediyorsunuz? Daha ilkokulda öğretmene şikâyet edilmekten korkanlar! Sizi Allah’a şikâyet etmeye gidiyoruz. Her yaptığınızı, her yapmadığınızı, her söylediğinizi, her sustuğunuzu, her gördüğünüzü, her gözünüzü kapadığınızı, her oturuşunuzu, her kalkmayışınızı bir bir not aldım. Her şeyi anlatacağım.

Ben gidiyorum…

Ardımda bir fikir kalsın istiyorum. Zorla karşılaşınca ölüm korkusundan istikametini şaşıranlarla biz ölümden aynı şeyi anlamıyoruz. Bu bir imtihandı. Kolay olacağını söylemedi kimse. Sancısız olacağını, bedelsiz olacağını. Bu yola baş koymak, sonunda gerekirse bu uğurda o baştan vazgeçmek demekti. Bizim için karar aldıklarını zanneden ahmaklar var. Bu karar ancak göklerde alınmış olabilir. Siz kimsiniz ki..!

Kulunu razı etmek için Yaratıcıyı üzecek değiliz!

Ben gidiyorum…

Benden önce giden arkadaşlarımın yanına, Rasulullah’ın yanına. Siz kalacaksınız. Kimin doğru olduğu benim gittiğim yerde çıkacak ortaya…

Ben gidiyorum…

Çeki düzen verin kendinize. Sıranın size de geleceğini unutmayın. Şehadetin şehid gibi yaşayanlara nasip olacağını, Allah’tan başkasına kul olunmayacağını hatırlayın her daim.

Ben gidiyorum…

İbret alın bu yolculuktan. Bir araya geldiklerinde sadece aynı anda ayaklarını yere vursalar dünyayı sallayacak kalabalıktaki sizler, kardeşlerim. Sizin gözünüzün önünde yürüyeceğim ipe. Korku görmeyeceksiniz. Endişe sezmeyeceksiniz. Öfkemi de beraberimde götüreceğim.

Ben gidiyorum…

Dilerim bu gidiş size kim olduğunuzu hatırlatsın. Mazlumlar için ayağa kalkmanın bir yolunu bulmanızı sağlasın. İpler adedince baş istense, ama deseler ki bu bedel kıyam içindir, az kalır giden başlar! Boşuna terk etmez canımız bedenimizi. Mükâfatını O’ndan biliriz. Kalanlara ibret olmadığı üzer bizi…

Size son sözlerim şudur;

“Her zaman batılın, zulmün ve haksızlığın karşısında ilmi mücadeleye devam edeceksiniz. Bir mümin asla Allah’tan ümidini kesmez. Hayatınızın sonuna kadar Allah yolunda bir gaye ile görevinizi sürdüreceksiniz. Batılın tüm tuzaklarına ilim yoluyla cevap vereceksiniz. Kadınlarımızın yetiştirilmesine ve ahlâk yoluna önem vereceksiniz. Cemaat-i İslami’de asla bir lider problemi yaşanmayacaktır. Durum ne kadar kötü olursa, o kadar iyi ve kaliteli liderler yetişecektir. Ben yaşlandım. Rabbim her an canımı alabilir. Ben şehit olarak Allah’ın huzuruna gitmek istiyorum. Benim şehadetim ile beraber değişim başlayacaktır. Halkım ve dünya Müslümanlarından dua istiyorum. Eğer dünyada bir daha görüşemezsek, cennette görüşeceğimizi ümit ediyorum inşallah."

Motiur Rahman Nizami