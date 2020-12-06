İcralık çiftçiye ölüm fermanı

Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından traktör ve ahırdaki inekleri haczedilen çiftçiler, kamuoyundan gelen tepkiler üzerine şimdi de borç yapılandırma oyunu ile karşı karşıya. Yapılandırma adı altında çiftçiye sunulan teklif, çiftçiyi daha büyük bir borç batağına sürükleyecek. Türkiye günlerdir Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından icralık olan çiftçileri konuşurken, kamuoyundaki tepkilerin önüne geçmek için Genel Müdür Fahrettin Poyraz’dan dün manidar bir ‘ödeme kolaylığı’ açıklaması geldi. Özellikle 2018 ve 2019 yıllarında uygulanan yüksek faizden dolayı çiftçini kredi borçları artık ödenemeyecek bir hâl alırken, ‘ödeme kolaylığı’ adı altında çiftçinin lehine gibi sunulan yeni uygulama ile çiftçiye daha büyük bir darbe vurulacak.

Yapılandırma adı altında çiftçiye sunulan teklif, çiftçiyi daha büyük bir borç batağına sürükleyecek. Nakit akışını sağlamak için çiftçinin takibe düşmüş borçlarına icra işlemleri hızlandırılırken, Genel Müdür Fahrettin Poyraz, hukuk reformu kapsamında Meclis’e gelecek muhtemel bir torba kanunda çiftçi borçlarının yapılandırma kapsamına alınmaması için jet hızıyla açıklama yaptı.

Çiftçiler, aylardır icralık borçlarına çözüm bulunmasını beklerken, Tarım Kredi Kooperatifleri genel müdürü tarafından ödeme kolaylığı diye açıklanan yapılandırma, çiftçiyi tamamen ölüme terk edecek. Öyle ki icralık çiftçi, faizle birlikte iki, üç katına çıkan ana borcunun yüzde 25’ini öderse geriye kalan borcu da yeniden yüzde 20’nin üstünde faizle bir yıl içinde ödeyecek. Destek bekleyen çiftçi, yapılandırma adı altında daha büyük bir borç batağına sürüklenecek.

İcralık durumdaki çiftçilerin borçlarının yapılandırma kapsamına alınması yönünde çalışmalar bulunurken, Tarım Kredi Kooperatifleri, Merkez Birliği ve iştiraklerde yaşanan kaynak sıkıntısından dolayı çiftçi borçlarının yapılandırılmasına sıcak bakmıyor.

Traktörleri ve ahırdaki inekleri haczedilen mağdur çiftçiler, dün Türkiye’nin farklı illerinden Ankara’ya gelerek, Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği’nin önünde eylem yapmak istediler. Çiftçilerin eylem yapmasına polis müsaade etmezken, bir grup çiftçi Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz ile görüştü.

Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, görüşmede mağdur çiftçilere yatırım kredileri ile ilgili bir yapılandırma üzerinde çalıştıklarını ve hükümet ile yapılacak görüşmeler sonrasında konuyla ilgili olarak haftaya bir açıklama yapacaklarını belirtti. Ancak hükümet ile yapılacak görüşmeler sonrasında kamuoyuna açıklanacağı belirtilen açıklama, aynı gün kurumun web sayfasından jet hızıyla yapılması dikkat çekti.



Buna göre, Fahrettin Poyraz, kanun kapsamına girmeyen veya yapılandırma müracaat süresini geçirmiş olan ortaklarla ilgili olarak kurumsal ödeme kolaylıkları sağladıklarını belirterek, bu kapsamda vade tarihi 31.12.2019 yatırım kredilerine yüzde 10 peşinat ödenmesi halinde 3 yıl taksit imkânı getirdiklerini açıkladı. Poyraz, icrada bulunan çiftçilerin de icra taahhüdü ile borçlarının durumuna göre asgari yüzde 25’ini ödemek kaydıyla, kalan borç tutarını bir yıl içinde ödeme imkânına sahip olduklarını dile getirdi.

Poyraz’ın sözde çiftçiye ödeme kolaylığı getirildiğini belirterek, yaptığı açıklama aslında çiftçiye bir kolaylık getirmediği gibi yüksek faizden dolayı ödenemeyecek duruma gelen borçların daha da artmasına neden olacak. Çünkü yapılan açıklamada çiftçinin en çok mağdur olduğu yüksek faizde hiçbir iyileştirme sağlanmayacak.

Tarım Kredi Kooperatifleri çiftçi kuruluşu olmasına rağmen uygulanan yanlış politikalardan dolayı ortaklarını resmen sömüren bir kurum hali geldi. Özellikle 2018 ve 2019 yıllarında uygulanan yüksek faiz yetmiyormuş gibi borcunu ödeyemeyen çiftçilerden faizin bile faizi alınıyor. Durum böyle olunca, çiftçinin ayağı bir tökezledi mi borcu kısa sürede katlanarak artıyor ve tarlasını ekip biçmek için kullandığı kredinin borcu ödenemeyecek hale geliyor. Durum çiftçiler için tam bir felakete doğru giderken, yüksek faiz konusunda hiçbir iyileştirme yapılmadan ödeme kolaylığının getirildiğinin açıklanması manidar bulunuyor.



Genel müdürün ödeme kolaylığı getirildiğini açıkladığı uygulamaya göre, örneğin ana borcu 50 bin lira olan ancak faizle birlikte 150 bin liraya çıkan çiftçi, 150 bin liranın yüzde 10’unu yani 15 bin lirasını öderse geriye kalan 135 bin lirası 3 yıl taksitlendirilecek. Ancak taksitlendirilecek bu 135 bin liradan yıllık ne kadar faiz alınacağı ise açıklanmadı. Görüleceği üzere çiftçinin özellikle ana borcun dışında alınan faizde bir iyileştirme beklerken, Genel Müdürün sözde ödeme kolaylığı getirildiği belirtilen açıklamada faizden hiçbir şekilde taviz verilmeyerek, faizle birlikte katlanan borç miktarında yeniden çiftçiye 3 yıllığına kredi kullandırılmış olacak.

Yine diğer yandan icrada bulunan çiftçilerle ilgili ortaya konulan ödeme kolaylığı da tam bir vahamet. Ana borcundan daha fazla faiz borcu bulunan çiftçiler, yüksek faizle birlikte katlanmış borçlarının yüzde 25’ini öderlerse haciz işlemleri durdurulacak ve geriye kalan borçlarını da bir yıl içinde ödeyecekler. Genel Müdür Poyraz, burada yine yüzde 25’in dışında kalan borçtan yıllık ne kadar faiz alınacağını ise açıklamadı. Her iki yapılandırmada da yıllık ne kadar faiz alınacağı açıklanmazken Tarım Kooperatif’in mevcut uygulamasına göre takipteki bu borçlar için yüzde 20’nin üstünde yıllık bir faiz alınıyor.

Pekâlâ, mağdur durumda olan ve ekmek tekneleri haczedilen çiftçiye hiçbir kolaylık getirilmediği halde Genel Müdür Fahrettin Poyraz, jet hızıyla bu açıklamayı neden yaptı? İşte olayın asıl sorgulanması gereken bam teli burası. Genel Müdür bu açıklaması ile çiftçinin traktör ve ineklerinin haczedilmesiyle birlikte kamuoyunda oluşan tepkiyi kırmak, hem de Meclis’e yeniden gelecek muhtemel bir torba kanunu içinde (Biz ödeme kolaylığı getirdik diyerek) Tarım Kredi borçlarının da yapılandırma kapsamına alınmasının önüne geçmek istiyor.

Bilindiği üzere Meclis’ten geçen ve 500 milyar tutarında borçların yapılandırıldığı torba kanunda TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Yunus Kılıç başta olmak üzere birçok AK Partili milletvekili kendi bölgelerinden gelen tepkilerden dolayı Tarım Kredi Kooperatifleri’nin borçlarının da yapılandırma kapsamına alınmasını istemesine rağmen, Tarım Kredi Kooperatifleri’nin karşı çıkmasından dolayı bu borçlar yapılandırma kapsamına alınmamıştı. Hükümet milletvekillerinin istemesine rağmen çiftçinin Tarım Kredi borçlarının, Tarım Kredi Kooperatifleri’nin engellemesinden dolayı yapılandırma kapsamına alınmaması bir çelişki gibi görünebilir. Ancak Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği ve iştirakler, ciddi bir kaynak sıkıntısı yaşıyor. Bu durum hükümetten bile saklanırken, icra işlemlerinin hızlandırılmasının altında da nakit akışını sağlamak yatıyor. Bugün hangi kooperatif müdürüyle konuşsanız, bu durumu itiraf edecektir. Meclis’te görüşülen torba kanunda Tarım Kredi Kooperatif borçlarının yapılandırma kapsamına alınması, Merkez Birliği’nde ve iştiraklerde yaşanan kaynak sıkıntısını daha da büyüteceği için kesinlikle böyle bir yapılandırmaya sıcak bakılmıyor.

İşte bundan dolayı Meclis’ten geçen torba kanununda Tarım Kredi borçları yapılandırma kapsamına alınmazken, şimdi yeniden hukuk reformu kapsamında Meclis’e gelmesi muhtemel yeni bir torba kanununda da yer almaması için genel müdürün jet hızıyla bu açıklamayı yaparak ön almaya çalışması dikkat çekti. Genel müdürün bu açıklaması ile mağdur çiftçinin aleyhine olmamasına rağmen ‘borçlu ortaklara yönelik ödeme kolaylığı getirildi’ algısı oluşturularak, yapılandırma kapsamına alınmasına gerek olmadığı ortaya konulacak.

Meclis’te hukuk reformu kapsamında gelecek muhtemel torba kanunda Tarım Kredi borçları da yapılandırma kapsamına alınırsa, çiftçi için asıl mağduriyet konusu olan faizlerde önemli bir kolaylık sağlanacak. Bu da çiftçinin borcunu ödeyebilecek bir duruma getirecek. Kendi bölgelerinde büyük bir tepkiyle karşılanan Ak Parti milletvekilleri, özellikle Tarım Kredi borçlarının yapılandırma kapsamına alınmasını istiyor.

Meclis’ten geçerek yasalaşan Torba Kanununda, Tarım Kredi borçlarının yapılandırma kapsamına alınmamasında iktidar milletvekilleri yanlış yönlendirilmişti. Bu yanlış yönlendirmeden dolayı TBMM Tarım Komisyonu Başkanı Yunus Kılıç bile büyük beklenti olmasına rağmen Tarım Kredi borçlarının yapılandırma kapsamına alınmamasının gerekçesi olarak Tarım Kredi Kooperatiflerinin borçlara kendi içinde ödeme kolaylığı getirildiğini iddia etmişti. Ancak ödeme kolaylığı getirildiği belirtilen uygulamanın icralık çiftçinin borçlarının yüzde 20’nin üstünde yeniden faiz alınarak bir yıl ötelendiği ortaya çıkmıştı.

Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz tarafından sözde ödeme kolaylığı adı altında yapılan açıklamaya çiftçiler de tepki gösterdi. Tarım Kredi Kooperatifleri’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımın altına yapılan yorumlarda, mağdur çiftçilerin kendileri üzerinde kurgulanmaya çalışılan tuzağın farkında olduklarını gösterdi. Çiftçilerin yapılan açıklamaya, “Bizi çok mu saf zannediyorsunuz?” diyerek tepki göstermesi dikkat çekti.

