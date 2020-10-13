İçişleri'nden AYM üyesine “ışıklarımız hiç sönmüyor” yanıtı verdi

Yerel mahkemenin kararının ardından AYM üyesi Engin Yıldırım, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Yıldırım, AYM binasının fotoğrafını “Işıklar yanıyor” notuyla paylaştı.

Yapılan paylaşım sonrasında İçişleri Bakanlığı'ndan paylaşımlı cevap geldi.

İçişleri Bakanlığı, Twitter'danİ bakanlık binasının kullanıldığı paylaşımda “ışıklarımız hiç sönmüyor” ifadelerine yer verildi.

AYM Üyesi Yıldırım’ın paylaşımının yerel mahkemenin AYM’nin Enis Berberoğlu kararını tanımamasının ardından gelmesi dikkat çekti.

Işıklarımız hiç sönmüyor. pic.twitter.com/q8k5S1uMYm

— TC İçişleri Bakanlığı Maske? Mesafe↔️ Temizlik? (@TC_icisleri) October 13, 2020



Işıklarımız hiç sönmüyor. pic.twitter.com/q8k5S1uMYm — TC İçişleri Bakanlığı Maske? Mesafe↔️ Temizlik? (@TC_icisleri) October 13, 2020

