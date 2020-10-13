Son Dakika
İçişleri'nden AYM üyesine “ışıklarımız hiç sönmüyor” yanıtı verdi
İçişleri Bakanlığı Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım'ın paylaşımına benzer şekilde karşılık verdi.
GÜNDEM 13.10.2020, 23:55
Yerel mahkemenin kararının ardından AYM üyesi Engin Yıldırım, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Yıldırım, AYM binasının fotoğrafını “Işıklar yanıyor” notuyla paylaştı.
Yapılan paylaşım sonrasında İçişleri Bakanlığı'ndan paylaşımlı cevap geldi.
İçişleri Bakanlığı, Twitter'danİ bakanlık binasının kullanıldığı paylaşımda “ışıklarımız hiç sönmüyor” ifadelerine yer verildi.
AYM Üyesi Yıldırım’ın paylaşımının yerel mahkemenin AYM’nin Enis Berberoğlu kararını tanımamasının ardından gelmesi dikkat çekti.
Işıklarımız hiç sönmüyor. pic.twitter.com/q8k5S1uMYm
— TC İçişleri Bakanlığı Maske? Mesafe↔️ Temizlik? (@TC_icisleri) October 13, 2020
Işıklarımız hiç sönmüyor. pic.twitter.com/q8k5S1uMYm — TC İçişleri Bakanlığı Maske? Mesafe↔️ Temizlik? (@TC_icisleri) October 13, 2020
Yapılan paylaşım sonrasında İçişleri Bakanlığı'ndan paylaşımlı cevap geldi.
İçişleri Bakanlığı, Twitter'danİ bakanlık binasının kullanıldığı paylaşımda “ışıklarımız hiç sönmüyor” ifadelerine yer verildi.
AYM Üyesi Yıldırım’ın paylaşımının yerel mahkemenin AYM’nin Enis Berberoğlu kararını tanımamasının ardından gelmesi dikkat çekti.
Işıklarımız hiç sönmüyor. pic.twitter.com/q8k5S1uMYm
— TC İçişleri Bakanlığı Maske? Mesafe↔️ Temizlik? (@TC_icisleri) October 13, 2020
Işıklarımız hiç sönmüyor. pic.twitter.com/q8k5S1uMYm — TC İçişleri Bakanlığı Maske? Mesafe↔️ Temizlik? (@TC_icisleri) October 13, 2020
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 13 Ekim 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|4
|10
|2. Fenerbahçe
|4
|8
|3. Karagümrük
|4
|7
|4. Galatasaray
|4
|7
|5. Erzurumspor
|4
|7
|6. Antalyaspor
|4
|7
|7. Hatayspor
|4
|7
|8. Göztepe
|4
|6
|9. Kasımpaşa
|4
|6
|10. Kayserispor
|4
|6
|11. Konyaspor
|3
|5
|12. Trabzonspor
|4
|5
|13. Sivasspor
|3
|4
|14. Gençlerbirliği
|3
|4
|15. Beşiktaş
|4
|4
|16. Malatyaspor
|4
|4
|17. Gaziantep FK
|4
|3
|18. Çaykur Rizespor
|4
|2
|19. Denizlispor
|4
|2
|20. Ankaragücü
|3
|1
|21. Başakşehir
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. İstanbulspor
|4
|9
|2. Altınordu
|4
|9
|3. Tuzlaspor
|4
|8
|4. Adana Demirspor
|4
|8
|5. Samsunspor
|4
|8
|6. Altay
|4
|7
|7. Ankara Keçiörengücü
|4
|7
|8. Giresunspor
|4
|7
|9. Adanaspor
|4
|6
|10. Balıkesirspor
|4
|6
|11. Akhisar Bld.Spor
|4
|4
|12. Bursaspor
|4
|4
|13. Bandırmaspor
|4
|4
|14. Ümraniye
|4
|4
|15. Ankaraspor
|4
|3
|16. Eskişehirspor
|4
|2
|17. Boluspor
|4
|1
|18. Menemen Belediyespor
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|4
|12
|2. Aston Villa
|3
|9
|3. Leicester City
|4
|9
|4. Arsenal
|4
|9
|5. Liverpool
|4
|9
|6. Tottenham
|4
|7
|7. Chelsea
|4
|7
|8. Leeds United
|4
|7
|9. Newcastle
|4
|7
|10. West Ham
|4
|6
|11. Southampton
|4
|6
|12. Crystal Palace
|4
|6
|13. Wolverhampton
|4
|6
|14. Man City
|3
|4
|15. Brighton
|4
|3
|16. M. United
|3
|3
|17. West Bromwich
|4
|1
|18. Burnley
|3
|0
|19. Sheffield United
|4
|0
|20. Fulham
|4
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|10
|2. Real Betis
|5
|9
|3. Real Sociedad
|5
|8
|4. Villarreal
|5
|8
|5. Barcelona
|3
|7
|6. Sevilla
|3
|7
|7. Getafe
|4
|7
|8. Valencia
|5
|7
|9. Cádiz
|5
|7
|10. Granada
|4
|7
|11. Osasuna
|4
|6
|12. Atletico Madrid
|3
|5
|13. Celta de Vigo
|5
|5
|14. Eibar
|5
|4
|15. Huesca
|5
|4
|16. Elche
|3
|4
|17. Deportivo Alaves
|5
|4
|18. Levante
|4
|3
|19. Athletic Bilbao
|4
|3
|20. Real Valladolid
|5
|2
Sayfalar Tümü