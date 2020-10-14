İçişleri'nden AYM üyesine “ışıklarımız hiç sönmüyor” yanıtı

Yerel mahkemenin kararının ardından AYM üyesi Engin Yıldırım, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Yıldırım, AYM binasının fotoğrafını “Işıklar yanıyor” notuyla paylaştı.

Yapılan paylaşım sonrasında İçişleri Bakanlığı'ndan paylaşımlı cevap geldi.

İçişleri Bakanlığı, Twitter'danİ bakanlık binasının kullanıldığı paylaşımda “ışıklarımız hiç sönmüyor” ifadelerine yer verildi.

AYM Üyesi Yıldırım’ın paylaşımının yerel mahkemenin AYM’nin Enis Berberoğlu kararını tanımamasının ardından gelmesi dikkat çekti.



Ağır Ceza Mahkemesi heyeti kararında Anayasa Mahkemesi’nin “Yerindelik denetimi yapılacak şekilde mahkememize yeniden yargılama kararı verilmesi ve hemen durma kararı verilmesine dair vermiş olduğu karar mahkememizin görev ve yetki alanı içerisinde verilmiş olan karara müdahaledir” ifadeleri kullanılmıştı.

Anayasa Mahkemesi’nin milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu ile verdiği ‘hak ihlali’ kararının ardından İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi’nin kararının ‘yerindelik denetimi kapsamında kaldığı’ gerekçesiyle yeniden yargılamaya yer olmadığına karar vermişti.



Işıklarımız hiç sönmüyor. pic.twitter.com/q8k5S1uMYm

— TC İçişleri Bakanlığı Maske? Mesafe↔️ Temizlik? (@TC_icisleri) October 13, 2020





Işıklarımız hiç sönmüyor. pic.twitter.com/q8k5S1uMYm — TC İçişleri Bakanlığı Maske? Mesafe↔️ Temizlik? (@TC_icisleri) October 13, 2020

