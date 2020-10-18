İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi! 81 ile gönderildi

İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine " Koronavirüs Salgını" konulu ek genelge gönderildi. Genelgeye göre tüm il ve ilçelerde en geç 48 saat içerisinde Umumi Hıfzıssıhha Kurulları toplanacak.

Öte yandan 19 Ekim Pazartesi'den itibaren 7 gün boyunca her gün ayrı konuda olmak üzere, ülke genelinde Covid-19'a yönelik denetim yapılacak.

