İçişleri Bakanlığı'ndan flaş sokağa çıkma yasağı açıklaması
İçişleri Bakan Yardımcısı ve Sözcüsü İsmail Çataklı, Reuters'ın üst düzey bir yetkiliye dayandırdığı "Türkiye'de sokağa çıkma yasaları geri gelebilir" haberini yalanladı.
GÜNDEM 21.10.2020, 20:36
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İçişleri Bakan Yardımcısı ve Sözcüsü İsmail Çataklı, Twitter hesabından Reuters'ın, hükûmetin belli yaş grupları için evde kalma emri verebileceği ve herkes için geçerli sokağa çıkma yasaklarının da gündemde olduğuna ilişkin haberiyle ilgili açıklama yaptı.
Söz konusu haberin asılsız olduğunu belirten Çataklı şu ifadeleri kullandı:
Bugün Reuters kaynaklı “Türkiye'de sokağa çıkma yasakları gelebilir” haberi tamamen asılsızdır. Daha önce de söylediğimiz gibi sahte genelgelere, isimsiz kaynaklara ve manipülatif haberlere itibar edilmemelidir.
— İsmail ÇATAKLI (@ismailcatakli) October 21, 2020
"Bugün Reuters kaynaklı 'Türkiye'de sokağa çıkma yasakları gelebilir' haberi tamamen asılsızdır. Daha önce de söylediğimiz gibi sahte genelgelere, isimsiz kaynaklara ve manipülatif haberlere itibar edilmemelidir."
Bugün Reuters kaynaklı “Türkiye'de sokağa çıkma yasakları gelebilir” haberi tamamen asılsızdır. Daha önce de söylediğimiz gibi sahte genelgelere, isimsiz kaynaklara ve manipülatif haberlere itibar edilmemelidir. — İsmail ÇATAKLI (@ismailcatakli) October 21, 2020 pushfn('ads');
Söz konusu haberin asılsız olduğunu belirten Çataklı şu ifadeleri kullandı:
Bugün Reuters kaynaklı “Türkiye'de sokağa çıkma yasakları gelebilir” haberi tamamen asılsızdır. Daha önce de söylediğimiz gibi sahte genelgelere, isimsiz kaynaklara ve manipülatif haberlere itibar edilmemelidir.
— İsmail ÇATAKLI (@ismailcatakli) October 21, 2020
"Bugün Reuters kaynaklı 'Türkiye'de sokağa çıkma yasakları gelebilir' haberi tamamen asılsızdır. Daha önce de söylediğimiz gibi sahte genelgelere, isimsiz kaynaklara ve manipülatif haberlere itibar edilmemelidir."
Bugün Reuters kaynaklı “Türkiye'de sokağa çıkma yasakları gelebilir” haberi tamamen asılsızdır. Daha önce de söylediğimiz gibi sahte genelgelere, isimsiz kaynaklara ve manipülatif haberlere itibar edilmemelidir. — İsmail ÇATAKLI (@ismailcatakli) October 21, 2020 pushfn('ads');
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