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İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı'dan Boğaziçi açıklaması
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, izinsiz 'Boğaziçi Üniversitesi' gösterileriyle ilgili, "Hiç kimseye devletimizin gücünü sınamayı tavsiye etmiyoruz" dedi.
GÜNDEM 04.02.2021, 11:29
İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı gündeme ilişkin açıklama yaptı.
İsmail Çataklı, izinsiz 'Boğaziçi' gösterileriyle ilgili, 38 ilde 528 kişinin yakalandığını 2'sinin tutuklandığını 108 kişinin adli kontrolle toplam 498 kişinin serbest bırakıldığını ve 28 kişinin gözaltı işlemlerinin devam ettiğini söyledi.
Çataklı, "Boğaziçi Üniversitesi ülkemizin en güzide eğitim kurumlarından birisidir. Orada huzursuzluk çıkarmak isteyen marjinal yapılara asla müsaade etmeyiz. Hiç kimseye devletimizin gücünü sınamayı tavsiye etmiyoruz" dedi.
İsmail Çataklı, izinsiz 'Boğaziçi' gösterileriyle ilgili, 38 ilde 528 kişinin yakalandığını 2'sinin tutuklandığını 108 kişinin adli kontrolle toplam 498 kişinin serbest bırakıldığını ve 28 kişinin gözaltı işlemlerinin devam ettiğini söyledi.
Çataklı, "Boğaziçi Üniversitesi ülkemizin en güzide eğitim kurumlarından birisidir. Orada huzursuzluk çıkarmak isteyen marjinal yapılara asla müsaade etmeyiz. Hiç kimseye devletimizin gücünü sınamayı tavsiye etmiyoruz" dedi.
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