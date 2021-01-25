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İçişleri Bakanlığı personel alımı! Alınacak kadrolar açıklandı
İçişleri Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatına aralarında avukat, arşiv uzmanı, çözümleyici, programcı gibi bölümlerin de yer aldığı kadrolara 1.772 sözleşmeli personel alımı yapacak....
GÜNDEM 25.01.2021, 08:42
İçişleri Bakanlığı Bakanlığı'na yapılacak personel alımı için başvuruları bugün başlıyor.
Sınavlar 22 Mart-08 Nisan 2021 tarihleri arasında sözlü olarak yapılacak.
Sözleşmeli personel alımı için ön lisans, lisans ve lise mezunlarının KPSS puanları dikkate alınacak.
Adaylar başvurularını e-Devlet şifresi ile internetten online ortamda yapılacak.
İçişleri Bakanlığı Bakanlığı'na yapılacak personel alımı başvuruları 25-29 Ocak 2021 tarihleri arasında olacak.
Adaylar ilgili sınav duyurusu bölümünde yayımlanacak olan başvuru linki aracılığıyla e-Devlet şifresi ile erişip elektronik ortamda müracaat edecekler.
Müracaatlar posta yolu ile ya da bizzat müracaatla kabul edilmeyecek.
Sözleşmeli personel alımları...
AvukatArşiv uzmanıÇözümleyiciProgramcıBüro personeliŞoförBilgisayar mühendisiHarita mühendisiMakine mühendisiElektrik-elektronik mühendisiBilgisayar ve harita teknikeriTeknisyenŞehir plancısı Çağrı karşılama personeli olarak gerçekleştirilecek.
Sınavlar 22 Mart-08 Nisan 2021 tarihleri arasında sözlü olarak yapılacak.
Sözleşmeli personel alımı için ön lisans, lisans ve lise mezunlarının KPSS puanları dikkate alınacak.
Adaylar başvurularını e-Devlet şifresi ile internetten online ortamda yapılacak.
İçişleri Bakanlığı Bakanlığı'na yapılacak personel alımı başvuruları 25-29 Ocak 2021 tarihleri arasında olacak.
Adaylar ilgili sınav duyurusu bölümünde yayımlanacak olan başvuru linki aracılığıyla e-Devlet şifresi ile erişip elektronik ortamda müracaat edecekler.
Müracaatlar posta yolu ile ya da bizzat müracaatla kabul edilmeyecek.
Sözleşmeli personel alımları...
AvukatArşiv uzmanıÇözümleyiciProgramcıBüro personeliŞoförBilgisayar mühendisiHarita mühendisiMakine mühendisiElektrik-elektronik mühendisiBilgisayar ve harita teknikeriTeknisyenŞehir plancısı Çağrı karşılama personeli olarak gerçekleştirilecek.
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