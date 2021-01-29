İçişleri Bakanlığı personel alım başvuruları bugün sona eriyor!

İçişleri Bakanlığı'na yapılacak1.772 sözleşmeli personel alımı başvuruları bugün sona eriyor. Personel alımı başvuruları 25 Ocak'ta başlamıştı. Belirlenen kadrolara başvuru yapmak isteyen adaylar konu ile ilgili detayları araştırıyor.



Sözleşmeli Personel alım sınavları 22 Mart-08 Nisan 2021 tarihleri arasında sözlü olarak yapılacak. Alımı için ön lisans, lisans ve lise mezunlarının KPSS puanları dikkate alınacak.

Adaylar başvurularını e-Devlet şifresi ile internetten online ortamda yapılacak.



İçişleri Bakanlığı Bakanlığı'na yapılacak.

Adaylar ilgili sınav duyurusu bölümünde yayımlanacak olan başvuru linki aracılığıyla e-Devlet şifresi ile erişip elektronik ortamda müracaat edecekler.

Müracaatlar posta yolu ile ya da bizzat müracaatla kabul edilmeyecek.



Bakanlık alım yapılacak kadroları da açıkladı. İşte o kadrolar...

AvukatArşiv uzmanıÇözümleyiciProgramcıBüro personeliŞoförBilgisayar mühendisiHarita mühendisiMakine mühendisiElektrik-elektronik mühendisiBilgisayar ve harita teknikeriTeknisyenŞehir plancısıÇağrı karşılama personeli

