İçişleri Bakanlığı personel alım başvuru süresi sona eriyor!

İçişleri Bakanlığı Bakanlığı'na yapılacak personel alımı için başvuruları devam ediyor.

Personel alımı başvuruları 25-29 Ocak 2021 tarihleri arasında olacak.

Sınavlar 22 Mart-08 Nisan 2021 tarihleri arasında sözlü olarak yapılacak.

Sözleşmeli personel alımı için ön lisans, lisans ve lise mezunlarının KPSS puanları dikkate alınacak.

Adaylar başvurularını e-Devlet şifresi ile internetten online ortamda yapılacak.



İçişleri Bakanlığı Bakanlığı'na yapılacak.

Adaylar ilgili sınav duyurusu bölümünde yayımlanacak olan başvuru linki aracılığıyla e-Devlet şifresi ile erişip elektronik ortamda müracaat edecekler.

Müracaatlar posta yolu ile ya da bizzat müracaatla kabul edilmeyecek.



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