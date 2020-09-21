İçişleri Bakanlığı okullarda güvenlik önlemlerini yoğunlaştırdı

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bu yıl Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Denetim Uygulaması'nda 33 bin 737 okul çevresi ile 102 bin 124 okul servis aracı kontrol edildi.

Milli Eğitim Bakanlığı ile görüşülerek, 2020-2021 eğitim öğretim döneminde, yüz yüze eğitime başlanan okullar için, bin 352 okul kolluk ve 23 bin 6 güvenli eğitim koordinasyon görevlisi ile giriş-çıkışı sağlamak üzere 8 bin 495 ekip planlandı.

Daha sonraki zamanda Milli Eğitim Bakanlığı ile koordineli şekilde görevlendirmelere devam edilecek.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler, Milli Eğitim ile İçişleri bakanlıkları arasında 2018'de imzalanan "Okullar ve Çevresinin Daha Güvenli Hale Getirilmesine Yönelik İşbirliği Protokolü" kapsamında, 2018-2019 eğitim öğretim döneminde polis/jandarma sorumluluk bölgesindeki okullar öncelik derecelerine göre tasnif edildi.

Tasnif sonrasında okullarda 3 bin 678 okul kolluk görevlisi, 22 bin 174 güvenli eğitim koordinasyon görevlisi, okul giriş-çıkışını sağlamak üzere 5 bin 537 polis ekibi ile 3 bin 50 jandarma devriye personeli görevlendirildi.

Okul çevresinde, bir önceki döneme göre yaralama, tehdit, hakaret, hırsızlık olaylarında yüzde 11,3 azalma sağlandı.

Ülke genelide, 2018-2019 eğitim öğretim döneminde, tüm okullar ve çevresinde oluşturulan yaya devriyeler ve motorize ekiplerle, park ve bahçeler, metruk binalar, özellikle açık veya paket olarak tütün mamulü satışı yapılan ve içkili yerler, kahvehaneler, internet ve elektronik oyun salonları gibi mekanlar ile okul çevresinde okulla ilişkisi bulunmayan şüphelilere yönelik denetimler gerçekleştirildi ve tedbirler alındı.

Tedbirler sonrasında okul çevresinde meydana gelen olaylardaki azalmayla il/ilçe mülki amirleri başkanlığında oluşturulan komisyonların aldığı kararlar doğrultusunda, okulların öncelik dereceleri yeniden değerlendirildi.

Buna göre 2019-2020 eğitim öğretim döneminde polis/jandarma sorumluluk bölgesindeki okullarda, bin 446 okul kolluk görevlisi, 23 bin 12 güvenli eğitim koordinasyon görevlisi, okul giriş-çıkışını sağlamak üzere 5 bin 406 polis ekibi ile 3 bin 624 jandarma devriye personeli görevlendirildi.

2019-2020 eğitim öğretim döneminde de okullar ve çevresinde alınan güvenlik tedbirlerine devam edildi.

Okullarda görevlendirilen sabit okul kolluk görevlisi personel sayısında azalma olmasına rağmen, yapılan uygulamalar, yaya devriyeler ve motorize ekiplerle alınan tedbirler neticesinde, 2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk döneminde, bir önceki öğretim yılının ilk dönemine göre, okul çevresinde meydana gelen yaralama, tehdit, hakaret, hırsızlık olaylarında yüzde 20,1 azalma sağlandı.

