İçişleri Bakanlığı 30 denetçi yardımcısı alacak

Resmi Gazete'de yayımlanan duyuruya göre, İçişleri Bakanlığının merkez teşkilatında genel idare hizmetleri sınıfında boş bulunan 30 dernekler denetçi yardımcısı kadrosuna sözlü sınavla personel alınacak.

Ankara'da 8-11 Aralık'ta yapılacak sınava girecek adaylar, en az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve dışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olacak.

Sınava girecek adayların ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olması gerekecek.

Adaylar, sınavın yapılacağı dönemde son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış "Kamu Personel Seçme Sınavı KPSSP23" puan türünden en az 70 ve üzerinde KPSS puanı almış olacak ve başvuranlardan en yüksek puanlı 120 kişi arasında bulunacak.



Adaylar, Bakanlığın "www.icisleri.gov.tr" adresli internet sitesinde yayımlanacak sınav başvuru linki üzerinde yer alan "2020-2021 yılı İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçi Yardımcısı Giriş (Sözlü) Sınavı İş Talep Formu'na" "www.turkiye.gov.tr" internet adresi üzerinden e-Devlet şifresi ile 2-6 Kasım tarihlerinde erişecek ve formu elektronik ortamda doldurarak müracaat edecek.

Posta yoluyla ya da bizzat müracaatlar kabul edilmeyecek. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacak. Sınavla ilgili duyurular, Bakanlığın internet sitesindeki "Duyurular" bölümünden ilan edilecek.

KPSSP23 başarı puan sıralamasına göre belirlenen sınava katılacak adaylara ait kesin olmayan değerlendirme sonuç listesi 11 Kasım'da, kesin değerlendirme sonuç listesi de 18 Kasım'da Bakanlığın internet sitesinden bildirilecek.

Sınavı kazananlar, kesin başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle ilanda yer alan boş kadro sayısı kadar asıl ve ilan edilen boş kadro sayısı kadar yedek olmak üzere açıklanacak. Adayların kesin başarı puanının eşitliği halinde yabancı dil notu yüksek adaya öncelik verilecek. Başarılı adaylara ait kesin başarı listesi, Bakanlığın internet sitesinden ilan edilecek.

Sınavla ilgili tüm detaylar, Resmi Gazete'deki duyuruda yer alıyor.

