İçişleri Bakanlığı: 3 terörist ikna yolu ile teslim oldu
Şırnak ve Mardin’de 3 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu. 1 Ocak’tan bu yana ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 157’ye yükseldi.
GÜNDEM 19.09.2020, 09:26
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Terörle mücadele kararlı operasyonlarla sürerken örgüt içindeki çözülme de şiddetleniyor. İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emiyet Genel Müdürlüğünün ikna çalışmaları bir kez daha sonuç verdi.
Terör örgütüne 2014 ve 2015 yılında katıldığı tespit edilen 3 örgüt mensubu bugün Şırnak ve Mardin’de güvenlik güçlerine teslim oldu.
Böylelikle, 1 Ocak’tan bugüne kadar ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 157’ye yükseldi.
Terör örgütüne 2014 ve 2015 yılında katıldığı tespit edilen 3 örgüt mensubu bugün Şırnak ve Mardin’de güvenlik güçlerine teslim oldu.
Böylelikle, 1 Ocak’tan bugüne kadar ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 157’ye yükseldi.
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