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'İç güvenlik operasyonlarında 171 terörist etkisiz hale getirildi'

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı eylülde iç güvenlik operasyonlarında 12'si arananlar listesinden 171 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

GÜNDEM 02.10.2020, 13:52
'İç güvenlik operasyonlarında 171 terörist etkisiz hale getirildi'
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı eylülde iç güvenlik operasyonlarında 12'si arananlar listesinden 171 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
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