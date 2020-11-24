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Ibrahimovic'in sahalara dönüş tarihi belli oldu

Ibrahimovic’in sahalara dönüş tarihi belli oldu. Ibrahimovic, Milan’ın Napoli’ye karşı oynadığı lig maçında sakatlanmıştı.

GÜNDEM 24.11.2020, 14:03
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Ibrahimovic'in sahalara dönüş tarihi belli oldu
Bu sezonun geride kalan kısmında oldukça iyi bir performans sergileyen Zlatan Ibrahimovic, Napoli ile karşılaştıkları maçta sakatlık yaşamıştı. Yapılan açıklamada tecrübeli golcünün sol kalçasında yaşadığı problem nedeniyle sahalardan en az 3 hafta uzak kalacağı belirtildi. Ibrahimovic sakatlığı sebebiyle Milan’ın oynayacağı Lille, Fiorentina, Celtic, Sampdoria, Sparta Prag ve Parma maçlarını kaçıracak.

Sakatlığından dolayı 3 hafta forma giyemeyecek olan İsveçli futbolcu sezona müthiş bir giriş yaptı. Koronavirüs sebebiyle de bir süre takımdan uzak kalan 39 yaşındaki golcü, 10 maçta forma giydi. Bu maçların tamamına ilk 11’de başlayan İsveçli yıldız, 11 gol atıp 2 asist yaptı. Ibrahimovic sergilediği performansla 10 maçta 13 gole direkt etki etti.

Milan, 8 haftası geride kalan Serie A’da 6 galibiyet alırken 2 maçta ise rakipleriyle berabere kaldı. Yenilgisi bulunmayan ve aldığı sonuçlar ile 20 puan toplayan Milan ligin zirvesinde yer alıyor. Lider durumda bulunan Milano ekibi rakip ağlara 19 gol gönderirken kalesinde ise 8 gol gördü.
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