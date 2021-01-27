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Ibrahimovic ve Lukaku arasında gerginlik yaşandı
İtalya Kupası çeyrek finalinde iki Milano ekibinin karşılaştığı mücadelede, Milanlı yıldız Ibrahimovic, Inter'in golcüsü Lukaku ile tartıştı.
GÜNDEM 27.01.2021, 02:44
Ibra ile Lukaku kafa kafaya gelirken kavganın büyümesini iki takım futbolcuları güçlükle önledi.
Zlatan Ibrahimovic, maçın 58. dakikasında ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.
Zlatan Ibrahimovic, maçın 58. dakikasında ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.
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