İbrahim Kalın'dan Mısır'a çağrı: Türkiye bunu karşılıksız bırakmaz
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye-Mısır ilişkilerine dair kendisine yöneltilen soruya cevap verdi.
GÜNDEM 15.10.2020, 09:50
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Haber Global'de katıldığı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.
Kalın'a " Doğu Akdeniz'de Mısır gibi bölgesel aktörlerle daha önceki gerilime rağmen Türkiye'nin bir yakınlaşması söz konusu olur mu?" sorusu yöneltildi. Türkiye-Mısır ilişkilerine dair yöneltilen soruya dikkat çeken bir cevap veren Kalın, "Mısır, bölgesel konularda pozitif bir gündemle hareket etme iradesi ortaya koyarsa Türkiye bunu karşılıksız bırakmaz." dedi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın sözleri şu şekilde:
"Mısır, bölgenin, Arap dünyasının önemli ülkelerinden birisi. Tabii ki Sisi'nin oraya iktidara gelme şekli, orada yapılan darbe, öldürülen insanlar, Rabia Meydanı'nda yaşananlar, daha sonraki siyasi tutuklamalar, Mursi'nin hayatını kaybetmesini yok saymamız mümkün değil. Buna rağmen Mısır, bölgesel konularda pozitif bir gündemle hareket etme iradesi ortaya koyarsa Türkiye bunu karşılıksız bırakmaz. Libya, Filistin, Doğu Akdeniz konusunda ve başka meselelerde birlikte hareket etme zemini oluşursa Türkiye buna ancak olumlu bakar, buna olumlu katkı sağlar."
Kalın'a " Doğu Akdeniz'de Mısır gibi bölgesel aktörlerle daha önceki gerilime rağmen Türkiye'nin bir yakınlaşması söz konusu olur mu?" sorusu yöneltildi. Türkiye-Mısır ilişkilerine dair yöneltilen soruya dikkat çeken bir cevap veren Kalın, "Mısır, bölgesel konularda pozitif bir gündemle hareket etme iradesi ortaya koyarsa Türkiye bunu karşılıksız bırakmaz." dedi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın sözleri şu şekilde:
"Mısır, bölgenin, Arap dünyasının önemli ülkelerinden birisi. Tabii ki Sisi'nin oraya iktidara gelme şekli, orada yapılan darbe, öldürülen insanlar, Rabia Meydanı'nda yaşananlar, daha sonraki siyasi tutuklamalar, Mursi'nin hayatını kaybetmesini yok saymamız mümkün değil. Buna rağmen Mısır, bölgesel konularda pozitif bir gündemle hareket etme iradesi ortaya koyarsa Türkiye bunu karşılıksız bırakmaz. Libya, Filistin, Doğu Akdeniz konusunda ve başka meselelerde birlikte hareket etme zemini oluşursa Türkiye buna ancak olumlu bakar, buna olumlu katkı sağlar."
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