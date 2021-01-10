İbrahim Kalın'dan Kılıçdaroğlu'na tepki
İbrahim Kalın, "Kılıçdaroğlu'nun 'sözde cumhurbaşkanı' ifadesi milletin iradesini hedef alan son derece tehlikeli bir sözdür." ifadesini kullandı
GÜNDEM 10.01.2021, 21:55
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "sözde cumhurbaşkanı" ifadesinin, cumhuriyeti, demokrasiyi ve milletin iradesini hedef alan, son derece tehlikeli bir söz olduğunu belirterek, bu sözün derhal geri alınması gerektiğini bildirdi.
Kalın, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
" Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'sözde cumhurbaşkanı' ifadesi, cumhuriyeti, demokrasiyi ve milletin iradesini hedef alan son derece tehlikeli bir sözdür ve derhal geri alınmalıdır. Milletin iradesini yok sayan bu şaibeli zihniyetin demokratik siyasette yeri yoktur."
Kalın, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
" Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'sözde cumhurbaşkanı' ifadesi, cumhuriyeti, demokrasiyi ve milletin iradesini hedef alan son derece tehlikeli bir sözdür ve derhal geri alınmalıdır. Milletin iradesini yok sayan bu şaibeli zihniyetin demokratik siyasette yeri yoktur."
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