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İbrahim Kalın'dan Azerbaycan'a destek!
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarına tepki göstererek, Azerbaycan'a destek verdi.
GÜNDEM 27.09.2020, 09:25
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarına tepki gösterdi. Kalın " Türkiye bu saldırılar karşısında Azerbaycan’ın yanındadır. Saldırılarda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Azerbaycan yalnız değildir. Türkiye’nin tam desteğine sahiptir" dedi.
Kalın'ın yaptığı açıklaması şöyle:
"Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik saldırısını şiddetle kınıyoruz. Ermenistan sivil yerleşim birimlerine saldırarak ateşkesi ihlal etmiş ve barış ve istikrara karşı olduğunu bir kez daha göstermiştir. Uluslararası toplum bu tehlikeli provokasyona derhal dur demelidir. Türkiye bu saldırılar karşısında Azerbaycan’ın yanındadır. Saldırılarda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Azerbaycan yalnız değildir. Türkiye’nin tam desteğine sahiptir"
Kalın'ın yaptığı açıklaması şöyle:
"Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik saldırısını şiddetle kınıyoruz. Ermenistan sivil yerleşim birimlerine saldırarak ateşkesi ihlal etmiş ve barış ve istikrara karşı olduğunu bir kez daha göstermiştir. Uluslararası toplum bu tehlikeli provokasyona derhal dur demelidir. Türkiye bu saldırılar karşısında Azerbaycan’ın yanındadır. Saldırılarda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Azerbaycan yalnız değildir. Türkiye’nin tam desteğine sahiptir"
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