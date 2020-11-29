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İbrahim Kalın ve Fahrettin Altun'dan CHP'li Başarır'ın sözlerine tepki
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun,"Devletin ordusu Katar’a satılmış" sözlerine tepki gösterdi.
GÜNDEM 29.11.2020, 13:10
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ı, Türk ordusu hakkındaki ifadeleri nedeniyle tepki gösterdi.
İbrahim Kalın Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Ali Başarır'ın bir televizyon kanalında söylediği sözlere ilişkin, "Geçmişte askeri vesayeti arkalarına alarak iktidar olanlar bugün milletin hizmetinde olan Türk ordusuna dil uzatıyor. Bu çirkin dili reddediyor ve şiddetle kınıyoruz. Ülkemizin güvenliği, milletimizin huzuru için kahramanca mücadele eden ordumuza desteğimiz tamdır." ifadelerini kullandı. CHP'li Ali Mahir Başarır: Devletin ordusu Katar'a satılmış
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı: "Şerefli ordumuza hakaret edenleri lanetliyorum! Ordumuz birilerinin siyaseti baskılamak için istedikleri zaman göreve çağıracakları bir vesayet odağı değildir. Silahlı kuvvetlerimiz, ülkemizin etkin bir bölgesel güce dönüşmesine katkı sunan büyük, güçlü ve şerefli bir ordudur."
İbrahim Kalın Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Ali Başarır'ın bir televizyon kanalında söylediği sözlere ilişkin, "Geçmişte askeri vesayeti arkalarına alarak iktidar olanlar bugün milletin hizmetinde olan Türk ordusuna dil uzatıyor. Bu çirkin dili reddediyor ve şiddetle kınıyoruz. Ülkemizin güvenliği, milletimizin huzuru için kahramanca mücadele eden ordumuza desteğimiz tamdır." ifadelerini kullandı. CHP'li Ali Mahir Başarır: Devletin ordusu Katar'a satılmış
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı: "Şerefli ordumuza hakaret edenleri lanetliyorum! Ordumuz birilerinin siyaseti baskılamak için istedikleri zaman göreve çağıracakları bir vesayet odağı değildir. Silahlı kuvvetlerimiz, ülkemizin etkin bir bölgesel güce dönüşmesine katkı sunan büyük, güçlü ve şerefli bir ordudur."
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