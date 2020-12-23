İbrahim Kahveci'den asgari ücret açıklaması: Herkes vaatte bulunuyor

Asgari ücret konusu Türkiye’de tartışma konusu olmaya devam ediyor. TÜRK-İŞ hesaplarına göre 2517 lira olan açlık sınırı Memur-Sen hesaplarında 2523 lira olarak görülüyor. Dört kişilik ailenin günlük harcaması 84 TL.

Karar yazarı İbrahim Kahveci bugünkü köşesine bu hatırlatmayla başlıyor ve "Ailenin üç öğün yemek yediğini düşünürsek her sofraya 28 lira düşüyor. Kişi başına yemek ise 7 lira. Evet, sadece 7 liraya yemek yerseniz ve hiç elektrik, su, gaz gibi fatura ödemezseniz dört kişilik ailenizi 2520 liraya bu şekilde geçindirebilirsiniz” diyor.



"Asgari ücreti artırmak aslında kolay. Nasılsa faturayı ödeyecek olan siyasiler değil. O nedenle herkes bol kepçeden veriyor” diyen Kahveci özetle şu değerlendirmeyi yapıyor:

"Aslında kepçe bol değil ama herkes vaatte bulunuyor. Mesele asgari ücreti artırmak değil. Mesele asgari ücreti sınırlamak.

Mesela çalışanların yüzde 3-5’inden fazlası asgari ücretli olamaz demek.

Mesele ortalama ücreti asgari ücretin çok üzerine çıkartmak

Onun için asgari ücretin konuşulmaması bile gerekiyor…

Bu ülkede çalışan üzerinden beslenmeyen mi var.

İşvereni kendine bakar; işsizlikte nasılsa işçi bol. Ucuz işçilik üzerine sırtını yaslayıp teknolojiye, bilime ve yüksek katma değere yelken açmıyor.

Sendikası zaten işçi üzerinden lüks yaşantıda. Sendika ağalığını herkes görüyor.

Kaç yıl yazdım: Emek üzerine işçi sendikalarının doğru dürüst veri topladıklarını görmüyoruz. Nihayet DİSK bu konuda adım attı. Gerçekten kutlarım.

Birçok sendikada veri yok. Kaç işçi var; ne ücret alıyorlar; vergi yükleri nedir? Daha birçok veri arasın ki bulasın...

Bugün ülkemiz maalesef yoksulluk üzerinden yönetiliyor.

Nerede ise bütün ücretler siyasetin iki dudağına bakar duruma geldi.

-Asgari ücreti siyaset belirliyor

-Asgari memur maaşını siyaset belirliyor

-Asgari emekli maaşını siyaset belirliyor

Kısaca artık toplumda birey olmak çok zorlaştı. Çünkü siyaset bağlı bir ekonomik düzen var.

Aynı ekonomik düzen girişimciler için de söz konusu. Mesela kredi-finans ağları bir anda kesilebiliyor. Ya da vergi müfettişleri kapınıza Ankara’dan kalkıp gelebiliyor."

