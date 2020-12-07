Reklam

Son Dakika

İbrahim Kahveci: Yabancı para yollamayı kesti, aklımıza reform geldi

İbrahim Kahveci, ekonomi konusunda hükümeti sert sözlerle eleştirerek "Yabancı para yollamayı kesti, aklımıza reform geldi" dedi.

GÜNDEM 07.12.2020, 08:48
İbrahim Kahveci: Yabancı para yollamayı kesti, aklımıza reform geldi
Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, yabancı kaynakların artık Türkiye’ye para göndermediği için iktidarın reform söylemini gündeme getirdiğini yazdı.
Kahveci, bugünkü köşe yazısında iktidarın gündeminde olan ekonomi ve hukuk reformuyla ilgili şunları yazdı:

Kahveci yazısının devamında son aylarda Türkiye'nin ekonomide yaşadıklarını özetledi ve şu yorumu yaptı:

AK Parti büyük bir başarı hikayesi yazdı mı?  
Aslında ortada temelde yerli bir başarı falan yok. Bir başarı var ama bu başarı yerli ve milli başarı olmadı.  
Yabancından gelen 650 milyar dolar ile meydanları inlettik, sadece o kadar. Paranın yüzde 80’inden fazlası AB ve ABD menşeli olmasına rağmen en fazla meydan okumayı da “Eyyyy....” diye bu ülkelere yaptık.  
Yabancının parası ile yabancıya meydan okuduk.  
Şimdi para bitti. Yabancı para yollamayı kesti. Ve aklımıza yeni küresel düzene uyum ile reform geldi.  
Hak dedik, demokrasi dedik, adalet dedik... Ve yabancıdan bir kaç milyar dolar geldi. Ve biz yine hemen “Eyyyy...” demeye başladık.  
Nasılsa faturayı ülke olarak Millet ödüyor.  
Aslında zor dönem geçmiş gibi bir tablo var; ama henüz her şey bitmiş demek için çok erken.  
Döviz işinde istim üzerinde oturduğumuz yerlinin döviz alımından görülüyor. Hatta mevduat faizleri yüzde 15’e çıkmış olmasına rağmen yabancı para tasarrufu hala hız kesmiyor.  
Acaba limana çekilen Oruç Reis bizi AB yaptırımlarından kurtaracak mı? Ya da ABD yaptırımları ne olacak?  
Yoksa yeniden içe kapanma döngüsüne geri döndük ama bizim mi haberimiz yok?  
Çok hızlı değişen politik anlayışımızı aynı zamanda döviz piyasasından takip etmeye devam edelim. Algı ve arka kapı yöntemi ile yönetilen süreç bakalım nereye kadar gidecek?
Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 07 Aralık 2020
İmsak 03:20
Güneş 05:20
Öğle 13:03
İkindi 17:03
Akşam 20:36
Yatsı 22:26
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 10 23
2. Galatasaray 11 23
3. Fenerbahçe 11 23
4. Beşiktaş 10 19
5. Karagümrük 11 17
6. Göztepe 10 15
7. Konyaspor 10 15
8. Gaziantep FK 10 15
9. Başakşehir 11 15
10. Kasımpaşa 11 15
11. Malatyaspor 10 13
12. Antalyaspor 11 13
13. Rizespor 10 12
14. Trabzonspor 10 12
15. Hatayspor 8 12
16. Sivasspor 9 9
17. Erzurumspor 10 9
18. Kayserispor 10 9
19. Gençlerbirliği 10 8
20. Denizlispor 10 6
21. Ankaragücü 9 2
Takımlar O P
1. Ankara Keçiörengücü 12 24
2. Altınordu 12 23
3. Adana Demirspor 11 21
4. Tuzlaspor 11 21
5. Samsunspor 11 20
6. Giresunspor 12 20
7. İstanbulspor 11 18
8. Altay 11 17
9. Bursaspor 12 14
10. Balıkesirspor 11 14
11. Menemen Belediyespor 11 13
12. Ümraniye 12 13
13. Akhisar Bld.Spor 12 13
14. Adanaspor 9 12
15. Bandırmaspor 12 12
16. Boluspor 11 10
17. Ankaraspor 11 8
18. Eskişehirspor 12 1
Takımlar O P
1. Tottenham 11 24
2. Liverpool 11 24
3. Chelsea 11 22
4. Leicester City 11 21
5. M. United 10 19
6. Man City 10 18
7. West Ham 11 17
8. Southampton 10 17
9. Everton 11 17
10. Wolverhampton 11 17
11. Crystal Palace 11 16
12. Aston Villa 9 15
13. Newcastle 10 14
14. Leeds United 11 14
15. Arsenal 11 13
16. Brighton 10 10
17. Fulham 11 7
18. Burnley 10 6
19. West Bromwich 11 6
20. Sheffield United 11 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 10 26
2. Real Sociedad 12 25
3. Villarreal 12 21
4. Real Madrid 11 20
5. Cádiz 12 18
6. Sevilla 10 16
7. Granada 11 15
8. Real Betis 12 15
9. Barcelona 10 14
10. Elche 10 14
11. Deportivo Alaves 12 14
12. Athletic Bilbao 11 13
13. Eibar 11 13
14. Getafe 11 13
15. Celta de Vigo 12 13
16. Valencia 11 12
17. Levante 11 11
18. Osasuna 11 11
19. Real Valladolid 12 10
20. Huesca 12 8