İbrahim Kahveci: Yabancı para yollamayı kesti, aklımıza reform geldi

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, yabancı kaynakların artık Türkiye’ye para göndermediği için iktidarın reform söylemini gündeme getirdiğini yazdı.

Kahveci, bugünkü köşe yazısında iktidarın gündeminde olan ekonomi ve hukuk reformuyla ilgili şunları yazdı:



Kahveci yazısının devamında son aylarda Türkiye'nin ekonomide yaşadıklarını özetledi ve şu yorumu yaptı:



AK Parti büyük bir başarı hikayesi yazdı mı?

Aslında ortada temelde yerli bir başarı falan yok. Bir başarı var ama bu başarı yerli ve milli başarı olmadı.

Yabancından gelen 650 milyar dolar ile meydanları inlettik, sadece o kadar. Paranın yüzde 80’inden fazlası AB ve ABD menşeli olmasına rağmen en fazla meydan okumayı da “Eyyyy....” diye bu ülkelere yaptık.

Yabancının parası ile yabancıya meydan okuduk.

Şimdi para bitti. Yabancı para yollamayı kesti. Ve aklımıza yeni küresel düzene uyum ile reform geldi.

Hak dedik, demokrasi dedik, adalet dedik... Ve yabancıdan bir kaç milyar dolar geldi. Ve biz yine hemen “Eyyyy...” demeye başladık.

Nasılsa faturayı ülke olarak Millet ödüyor.

Aslında zor dönem geçmiş gibi bir tablo var; ama henüz her şey bitmiş demek için çok erken.

Döviz işinde istim üzerinde oturduğumuz yerlinin döviz alımından görülüyor. Hatta mevduat faizleri yüzde 15’e çıkmış olmasına rağmen yabancı para tasarrufu hala hız kesmiyor.

Acaba limana çekilen Oruç Reis bizi AB yaptırımlarından kurtaracak mı? Ya da ABD yaptırımları ne olacak?

Yoksa yeniden içe kapanma döngüsüne geri döndük ama bizim mi haberimiz yok?

Çok hızlı değişen politik anlayışımızı aynı zamanda döviz piyasasından takip etmeye devam edelim. Algı ve arka kapı yöntemi ile yönetilen süreç bakalım nereye kadar gidecek?

