İbrahim Kahveci, turizmdeki tehlikeye dikkat! çekti!

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, bugünkü köşe yazısında Türkiye’nin bu seneki turizm planlarıyla Çin’in ürettiği Kovid-19 aşısını ele aldı. Karar yazarı, çoğu Avrupa ülkesinin SinoVac’ın geliştirdiği aşı hakkında çekinceleri olduğunu belirtirken “Asıl tehlike turistler bu aşıyı kabullenecek mi?” diye sordu.

Kahveci, bugünkü köşe yazısında şunları yazdı:

Endonezya, Çin aşısında etkinlik oranını yüzde 65,3 açıkladı. Brezilya ise epey karışık bir süreç sonunda etkinlik oranını yüzde 50,4 olarak açıkladı.

Çinli şirket SinoVac’ın geliştirdiği aşının Türkiye’de etkinlik oranı ise yüzde 91,25 açıklandı.

Rakamların sadece bizde değil, Brezilya ve Endonezya arasında da büyük farklılık gösterdiğini belirtmeliyiz.

Ama bizim açımızdan bu veri karışıklığı bir başka maliyet oluşturabilir.

Önceki gün 2021 turizm hedeflerini açıklayan Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 30 milyonun üzerinde turist ve 23,5 milyar dolar gelir beklediğini söyledi.

Burada bir tehlike var. Yani biz sadece Çin aşısı ile kalır ve etkinlik sağlayamazsak Avrupalı turist bize gelir mi?

Zaten Çin aşısı SinoVac ile bizim vatandaşların Avrupa kapılarından dönmesi bekleniyor. AB bu aşıyı seyahat için henüz kabul etmemiş durumda. Ama asıl tehlike turistler bu aşıyı kabullenecek mi?

