İbrahim Kahveci:

Kahveci, bugünkü köşe yazısında Murat Uysal’ın Merkez Bankası Başkanlığı görevinden alınma gerekçelerini şöyle anlattı:

Murat Çetinkaya’dan sonra Murat Uysal da Merkez Bankası başkanlığı görevinden Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından görevden alındı.

1. Murat’ın neden görevden alındığını yine Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladığı için biliyoruz. Erdoğan Mayıs 2019’da Grup toplantısında bu görevden almayı şu şekilde izah etmişti

“Şimdi sistem değişince TCMB (Başkanını) görevden alma yetkisini de aldık. Ve böylece önceki Merkez Bankası Başkanını görevden aldık, çünkü laf dinlemiyordu adam; görevden aldık. Ve yeni arkadaşımızla yola devam ettik, dedik ki bak böyle böyle... Faiz oranlarını düşüreceğiz. Çünkü faiz bir ülkenin kalkınmada en büyük zulümdür; yatırımları durdurur, istihdamı durdurur, üretimi durdurur, rekabet gücünüzü ortadan kaldırır ve sizin büyümenizi de engeller. Şimdi bu adımlar atılınca ve hava değişti; işte bakın enflasyonda tek haneliye düştük.”

Bu görevden almanın gerekçesinde bazı dikkat çeken noktaları yeniden belirtelim:

1- Faizlerin düşürülmesi açısından laf dinlemiyordu.

2- Yüksek faiz en büyük zülümdür.

3- Enflasyonu düşürmek faizi düşürmekle sağlanır.

Bu görüşlerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ait olduğunu belirten Kahveci, şunları yazdı:

Sn Erdoğan bu görüşleri çerçevesinde 2013 yılından itibaren Ali Babacan ile ters düşmüştür. Sonrasında Mehmet Şimşek ile ters düşmüştür. Bu iki isim hakkında örtülü ve açık şekilde çok ağır görüşler belirtmiştir. Tabiri caiz ise kendilerini FAİZCİ olarak tanımlamıştır.

Acaba Merkez Bankası Başkanını iki kez görevden alıp, yeni Başkan Naci Ağbal bu göreve getirildiğinde faiz artışı olursa kim FAİZCİ olacaktır?

2013 yılından beri Türk Milletine karşı Erdoğan tarafından söylenen sözler, suçlanan faizciler ne olacaktır?

Cumhurbaşkanı Erdoğan FAİZCİ BAŞKAN atadı mı denilecektir?

İşte o yüzden ve sayamadığım birçok nedenden dolayı yeni MB Başkanı Naci Ağbal faiz artışı seçeneğini kullanamaz diyorum.

Kullanırsa bizatihi kendisini o göreve getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görüşlerini ve geçmiş suçlamalarını çöpe atmış olur.

O nedenle faiz dışı argümanlarla para politikasını sürdürmek durumunda kalacaktır.

