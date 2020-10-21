İbrahim Kahveci: Merkez Bankası faiz artırır mı?

Türkiye’de son günlerde dolar yeniden yükselişte, Türk Lirası’nın yabancı para cinsinden değeri ise her gün düşüşte.

Faizin artırılmasıyla bu hafta dövizde durgunluk yaşanırken, herkesin merak ettiğiyse doların ne kadar olacağı, faizin yükselip yükselmeyeceği.

Karar yazarı ekonomist İbrahim Kahveci bugünkü “Kaç Lira” başlıklı yazısında merkez faiz artırır mı, Dolar düşer mi, borsa durur mu, üretim olur mu?” sorularını yöneltti ve şu cevabı verdi:

Kahveci yazısında özetle şu değerledirmeyi yaptı:

"Aslında hepsi bir başlık konusu ama tek kelime ile de bu başlıkların altı doldurulabilir.

Bu başlıkların altını dolduracak tek bir bilgi yeri var o da en başımız. Hepsini o bilir ve hepsinin ne olacağına orası karar verebilir.

Gerisi sadece bütünün bir parçası."

"Evet, kaç lira? Yani satmaya çalıştığınız ‘değerlerin’ karşılığı kaç lira? Yoksa fiyat TL üzerinden değil miydi?

Tıpkı köprüler, yollar, şehir hastaneleri müteahhitlerine olduğu gibi, fiyatlar dolar üzerinden mi belirleniyor?

Acaba ikili pazar mı var?

Altta dava satılıyor ama Lira ile

Üstte ise ihaleler dönüyor ama Amerikan Doları ile.

İyi ama iktisat bilimi zaten kötü para iyi parayı kovar demişti. Kötü para piyasada kaldığına göre; iyi para kime gitti?

Bakınız;

Sosyal medya üzerinden yayınlanan “Sen Kimsin?” tanıtımının altındaki yorumlara kısaca baktım. Öyle cevaplar var ki; insanın ruhu dayanmaz."

