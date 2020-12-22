İbrahim Kahveci: 'Beka meselemiz açlığı ne kadar örtecek?'

Türkiye ekonomisinin içinde bulunduğu krizle ilgili kaygılar giderek atarken, vatandaşın her geçen gün fakirleşmesi endişe verici.

Karar yazarı İbrahim Kahveci bugünkü köşesinde bu konuyu gündemine taşıdı. Kahveci "Hedefimiz 2023. Milli gelir 2 trilyon dolar. Kişi başına gelir de 25 bin dolar olacaktı. Ama bugün ülke gelirimiz 700 milyar doların altına, kişi başına gelirimiz de 8 bin doların altına düşüyor” hatırlatmasıyla başladığı yazısında "Şu noktayı da unutmayalım. GSYH hesabında 262 milyar doları revizyonla hanemize yazmıştık. Hatta revizyonlar eski yıllara aynı oranda gitseydi, dolar bazında reel gelir olarak 1998 yılından bile fakir olduğumuz ortaya çıkacaktı” ifadeleri kullanıyor.

Bir başka hesabın ise satın alma gücü paritesi olduğuna dikkat çeken Kahveci özetle şu yorumu yapıyor:



“…2020 yılı başında 462 milyar lira olan tüketici kredileri aralık ayı başında 675 milyar liraya yükselmiş durumda.

Tüketici kredileri 11 ayda tam yüzde 46 artış göstermiş.

Tabiri caiz ise bu yıl kredi ile tükettik. Bu tüketim diğer tüketimleri de tetikledi doğal olarak.

Kredili tüketime alışık bir ülke olduk. Yıllarca dış borca dayalı tüketim sayesinde sanal bir refah yaşamış ülkeyiz. Sıkıştığımız an aklımıza kredi-faiz ve tüketim geliyor.

Kargadan başka kuş

Kredili tüketimden başka büyüme bilmiyoruz

Şimdi mesele şu:

Başkanlık sistemi ile zaten 2015 yılında bunalıma girmiş ekonomimiz hepten çöktü. Üstüne üstlük 2020 yılında bir de pandemi eklendi.

Artık geniş tanımlı işsizlik yüzde 30’lara geldi. Ülkede iş olsa çalışırım mantığındaki işsiz sayısı ise 10 milyon kişi.

Ama biz bu durumdaki ekonomiyi soğutmak zorundayız.

Merkez Bankası yeni Başkanı Naci Ağbal’ın para ve kur politikası toplantısında değindiği nokta önemli: Krediye dayalı tüketimi kısmak durumundayız.

İyi ama zaten gelir yok... Yani gelir dağılımı bozuk olduğundan alt gelir gruplarının zaten bir geliri yok.

Ücretler bile kısa çalışma ödeneği veya ücretsiz izin gibi nedenlerle oldukça düşmüş durumda. Bu rakamlar GSYH hesabında da görülüyor.

O zaman ne olacak? Nasıl olacak bu kemer sıkma?

Kim ne kadar dayanabilecek bu kemer sıkma politikalarına?

Çarşamba günü Merkez Bankası Para Politikası Kurulu -PPK faiz kararı için toplanacak. Yerli ekonomistler 150 baz puan faiz artışı bekliyor. Yabancıların da 200 baz puan beklentisi var ama onlar da 150 baz puana razı görülüyor.

Ülkemizin döviz ihtiyacı malum. Berat Albayrak döneminde dövize ilişkin ne var, ne yoksa satılmış.

O zaman şimdi ne olacak?

Ne kadar fazla kemer sıkabileceğiz? Ya da bu kemer sıkmaya toplum nasıl dayanacak?

Zaten fakirleşmiş ve fakirliğe bağlı travmalar yaşayan bir ülke olduk. Acaba yerli-milli söylevler ne kadar karın doyuracak?

Beka meselemiz açlığı ne kadar örtecek?

Kısaca söylevi bol eylemi yetersiz bir yönetim ile toplum bu acı şurubu ne kadar daha içmeye razı olacak?

Zamanla göreceğiz. Ama şunu belirteyim ki, ülke olarak yanlışlar biriktikçe ödediğimiz ve ödeyeceğimiz fatura sürekli kabarıyor.

O zaman hadi hep beraber Kanal İstanbul’u yapalım.

Oradan arsa alanları daha ne kadar bekletebiliriz ki?

Hep beraber eller kazmaya...

Bu fakirliği başka nasıl unutabiliriz? Bari Kanal İstanbul’u yapalım da arsa alanlar rahat etsin. Hem o kanaldan geçecek gemiler para da verecekmiş.

Yoksa peşin parayı görünce gülmeye mi başladınız."

