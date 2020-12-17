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İbrahim Kahveci: AKP bu yönetim anlayışı ile başarılı olamaz

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, bugünkü köşe yazısında, "AK Parti içinde çok sağlam kadrolar hala var. Ama bu yönetim sistemi ile kimse başarılı olamaz” değerlendirmesinde bulundu.

GÜNDEM 17.12.2020, 07:52
İbrahim Kahveci: AKP bu yönetim anlayışı ile başarılı olamaz
Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal’ın geçmişte dile getirdiğinin aksine “Yüksek kur enflasyonun nedenidir” görüşünü dile getirmesinin önemli olduğunu yazdı.
Kahveci, bugünkü köşe yazısında Ağbal’ın dün yaptığı 2021 Para ve Kur Politikası sunumunu yazdı. “Ağbal, enflasyondaki yükselişin temel belirleyicisinin döviz kuru olduğunu söyledi. Murat Uysal'da ‘Yumurta fiyatı bile kurdan etkileniyor’ demişti... Tabii, bunu söyledikten 10 gün sonra bir gece kararnamesi ile koltuktan alındı” diyen Kahveci, şunları ifade etti:
Ama bunu Naci Ağbal'ın söylemesi önemli. Çünkü kendisi geçen yıl hazırlattığı kalkınma planında (TV5'de Birol Aydemir açıkladı) enflasyonun nedenini yüksek faiz olarak yazmıştı.
Bakın Naci Ağbal Temmuz 2019 Kalkınma Planında enflasyonun nedenini nasıl izah etmiş: "Yüksek faiz, doğrudan doğruya mal ve hizmetlerin üretim maliyetini artırarak enflasyona neden olmakta; artan enflasyon ise, faizlerin daha da artmasına yol açarak kısır döngüyü tetiklemekte; bir taraftan yüksek enflasyon diğer taraftan yüksek faiz ve bunun sonucunda ertelenen yatırımlar ekonominin potansiyelinin gerisinde kalmasına neden olmaktadır. Dolayısıyla, faizin düşürülmesine yönelik atılacak adımlar, enflasyonun düşmesine ve yatırımların artmasına neden olacak ve böylece daha fazla üretime imkân sağlayacak; artan üretim, enflasyonu aşağıya çekecektir. Plan döneminde bu yaklaşım, hem enflasyonun kalıcı olarak düşmesine hem de büyümede arzu edilen noktalara gelinmesine imkân sağlayacaktır. Bu çerçevede, Plan döneminde yatırımcıların katlandıkları finansman maliyetlerinin düşük seviyede istikrar kazanmasını sağlayacak bir faiz politikası oluşturulması temel önceliklerden birisini oluşturacaktır."
“Yüksek faiz enflasyona yol açar görüşünden, yüksek kur enflasyonun nedenidir görüşlüne dönmek önemli tabii” görüşü dile getiren Kahveci, şu ifadeleri kullandı:
Ülkemiz adına başarılı olunmasını kim istemez. Başarı evlatlarımız başta olmak üzere herkesi mutlu edecektir. Ama başarının  tutarlı bir çerçevede oluşması önemlidir.
Bunu neden söylüyorum? Bakınız bugün AK Parti içinde çok sağlam kadrolar hala var. Ama bu yönetim sistemi ve bu lider anlayışı ile kimse başarılı olamaz. Bu tespitimi çok net olarak söylüyorum.
Çünkü kalan kadroların nerede ise büyük kısmı, kendi fikirlerini bir kenara itmiş ve liderlerinin fikirleri ile yaşamayı tercih etmiş kişilerdir. Farklı ses duyuyor musunuz?
Winston Churchill ne diyordu?
"Kimleri ilkelerine uğruna partilerini değiştirir, kimileri de partileri uğruna ilkelerini değiştirir."
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