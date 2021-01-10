İbrahim Kahveci: 1998 yılından daha fakiriz

Ekonomist İbrahim Kahveci TV 5’deki Ekonomi ve Ötesi programında Türkiye ekonomisini değerlendirirken oldukça dikkat çekici ifadelerde bulundu.

Türkiye ve dünya ekonomisini değerlendiren İbrahim Kahveci hükümetin ekonomi politikalarını sert sözlerle eleştirdi. Kahveci kişi başına düşen milli gelir bakımından 1998 yılından daha kötü durumda olduğumuzu belirtirken “ AK Parti’nin döneminde parlayan tekbir şey vardı o da söndü o da Türk Hava Yolları. 18 yıldır AK Parti’nin Türkiye’deki bir tane büyük oluşumunu anlatın neyi başardı. 6 kasım’da kişi başına düşen milli geliri verdim. Milli gelir revizyonunu doğru düzgün yapsa 1998 yılından daha fakiriz şuanda. Özellikle bu parasal genişlemeyle gelişmekte olan ülkeler bir sınıf atladılar. Biz sınıf atlamayı bırak sınıf düştük.” diye konuştu

