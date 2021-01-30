İbrahim Dinçer kimdir?

İbrahim Dinçer, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın imzasıyla, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu ve Yürütme Kurulu Üyeliğine getirildi. İşte, Prof. Dr. İbrahim Dinçer hakkında merak edilenler.



Prof. Dr. İbrahim Dinçer, 1964'de Trabzon'da doğdu. Bir dönem Trabzon'da futbol oynayan Prof. Dr. İbrahim Dinçer, eğitim hayatına geri döndü ve Selçuk Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünde lisans eğitimini aldı.

Prof. Dr. İbrahim Dinçer, Doktorasını İTÜ Makina Bölümünde tamamladı. Master ve doktora öğrenimi sırasında TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi’nde 6 yıl çalıştı. Prof. Dr. Dinçer, 1994 yılı başında Kanada’da Victoria Üniversite’sinde öğretim üyesi olarak göreve başladı ve bir süre burada çalıştı. 1997’de Suudi Arabistan’daki King Fahd Üniversitesi’nde görev aldı.

Prof. Dr. İbrahim Dinçer, 2003’de Kanada’ya geri dönerek Ontario Üniversitesi’nde kurucu öğretim üyesi olarak çalışmaya başladı.

Çok sayıda kitap ve makale yazan Prof. Dr. İbrahim Dinçer, son olarak Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın imzasıyla, 30.01.2021 tarihinde Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu ve Yürütme Kurulu Üyeliğine atandı.

