İbrahim Çolak'ın oğlundan açıklama
Ankara'da yaşadığı evde yaşamına son veren İbrahim Çolak, dün akşam saatlerinde memleketi Sakarya'da toprağa verildi. Çolak'ın oğlu Affan Çolak, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.
GÜNDEM 12.12.2020, 12:29
Yazar ve yayıncı İbrahim Çolak, geçtiğimiz akşam Ankara'da yaşadığı evde kendisini doğalgaz borusuna asarak intihar etti. Yakınlarının telefonuna ulaşamadığı Çolak'ın evine giden ekipler, Çolak'ı ölü halde evinde bulmuştu.
İbrahim Çolak, öncesinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda intihar mesajı vermişti.
Yazar İbrahim Çolak, sosyal medya paylaşımında, "Kendimi böyle bir sona hazırlamamıştım. İyi bir insan olmaktı dileğim, başaramadım. Saatlerce, günlerce yazabilirim ancak bu hiçbir şeyi geri getirmez. Ben, şu saatten sonra eşimin, evlatlarımın, dostlarımın yüzüne bakamam. Kimse tamamıyla suçlu değildir lakin başkalarına söylediğim, 'kendimize yakışanı yapalım' düsturunu kendim için tutamamış olmama gerçek bir pişmanlığım var. Beni seven, beni gözeten tüm dostlarıma, hassaten kahrımı çeken eşime ve evlatlarıma hayırla kalın diyorum" ifadelerini kullanmıştı.
Çolak, dün akşam saatlerinde Sakarya'da toprağa verildi.
İbrahim Çolak Ankara'daki evinde ölü bulundu
İbrahim Çolak kimdir?
İbrahim Çolak'ın oğlu Affan Çolak, sosyal medya hesabından, "Annem, iki kardeşim, şahsım ve diğer yakınlarım adına, kendisinin merhametli, dürüst, hassas biri olduğundan ve bile isteye kimseye zarar vermeyeceğinden emin olduğumuzu belirtmek isterim." dedi.
Çolak'ın oğlu şunları kaydetti:
"Babam İbrahim Çolak, malum olduğu üzere dün gece Rabbine emanetini teslim etti. Kendisini bugün akşam üzeri memleketi Sakarya'da defnettik. Annem, iki kardeşim, şahsım ve diğer yakınlarım adına, kendisinin merhametli, dürüst, hassas biri olduğundan ve bile isteye kimseye zarar vermeyeceğinden emin olduğumuzu belirtmek isterim. Biz ondan razı olduk, Rabbimiz de ebeden razı olsun. Rahmetiyle karşılasın. Bilvesile, bizi bu acı günümüzde yalnız bırakmayan, arayan soran destek olan bütün dost ve yakınlarımıza teşekkür ederim. Allah'a emanet."
İbrahim Çolak, öncesinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda intihar mesajı vermişti.
Yazar İbrahim Çolak, sosyal medya paylaşımında, "Kendimi böyle bir sona hazırlamamıştım. İyi bir insan olmaktı dileğim, başaramadım. Saatlerce, günlerce yazabilirim ancak bu hiçbir şeyi geri getirmez. Ben, şu saatten sonra eşimin, evlatlarımın, dostlarımın yüzüne bakamam. Kimse tamamıyla suçlu değildir lakin başkalarına söylediğim, 'kendimize yakışanı yapalım' düsturunu kendim için tutamamış olmama gerçek bir pişmanlığım var. Beni seven, beni gözeten tüm dostlarıma, hassaten kahrımı çeken eşime ve evlatlarıma hayırla kalın diyorum" ifadelerini kullanmıştı.
Çolak, dün akşam saatlerinde Sakarya'da toprağa verildi.
İbrahim Çolak Ankara'daki evinde ölü bulundu
İbrahim Çolak kimdir?
İbrahim Çolak'ın oğlu Affan Çolak, sosyal medya hesabından, "Annem, iki kardeşim, şahsım ve diğer yakınlarım adına, kendisinin merhametli, dürüst, hassas biri olduğundan ve bile isteye kimseye zarar vermeyeceğinden emin olduğumuzu belirtmek isterim." dedi.
Çolak'ın oğlu şunları kaydetti:
"Babam İbrahim Çolak, malum olduğu üzere dün gece Rabbine emanetini teslim etti. Kendisini bugün akşam üzeri memleketi Sakarya'da defnettik. Annem, iki kardeşim, şahsım ve diğer yakınlarım adına, kendisinin merhametli, dürüst, hassas biri olduğundan ve bile isteye kimseye zarar vermeyeceğinden emin olduğumuzu belirtmek isterim. Biz ondan razı olduk, Rabbimiz de ebeden razı olsun. Rahmetiyle karşılasın. Bilvesile, bizi bu acı günümüzde yalnız bırakmayan, arayan soran destek olan bütün dost ve yakınlarımıza teşekkür ederim. Allah'a emanet."
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