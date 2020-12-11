İbrahim Çolak kimdir? İbrahim Çolak intihar mı etti, öldü mü?

Ankara'da İhtiyar Kitapevi'nin sahibi olan yazar ve yayıncı İbrahim Çolak'ın intihat ettiği iddiası sosyal medyada dolaşıma girdi. İbrahim Çolak intihar mı etti? İbrahim Çolak öldü mü? sorularının cevapları aranıyor. Peki, İbrahim Çolak kimdir? İşte cevabı...

İbrahim Çolak'ın yakın dostlarından Mehmet Aycı, İbrahim Çolak'ın öldüğünü sosyal medya hesabından, "Yazdım sildim, yazdım sildim. İbrahim Çolak öldü. Allah rahmet etsin." ifadesiyle duyurdu. İbrahim Çolak'ın tweeti altına Hakan Albayrak da, "Güzel abim, canım güzel abim, konuyu bilmiyorum ama ne olursa olsunvardır bir hal çaresi, yoksa da yoktur, derdi paylaşıp paylaşıp zerrelere ayırırız, un ufak ederiz, dağılıp gider. Gözünü seveyim abi. Abi neredesin? Ulaşamıyorun sana. Telefonunu aç, Allah aşkına. Allah bütün dertlerden de büyüktür." yazmıştı.

İbrahim Çolak, 2 saat önce Twitter hesabından, şu paylaşımı yaptı:

"Kendimi böyle bir sona hazırlamamıştım. İyi bir insan olmaktı dileğim, başaramadım. Saatlerce, günlerce yazabilirim ancak bu hiçbir şeyi geri getirmez. Ben, şu saatten sonra eşimin, evlatlarımın, dostlarımın yüzüne bakamam. Kimse tamamıyla suçlu değildir lakin başkalarına söylediğim, "kendimize yakışanı yapalım” düsturunu kendim için tutamamış olmama gerçek bir pişmanlığım var. Beni seven, beni gözeten tüm dostlarıma, hassaten kahrımı çeken eşime ve evlatlarıma hayırla kalın diyorum."

İbrahim Çolak, 1969 yılında Trabzon'da dünyaya gelmiştir. 1999 depreminde iki yıl kadar İstanbul'da ikamet etmiştir. Sonra tekrar iki yıl çocukluğunun geçtiği yerde Adapazarı'nda ikamet etmiştir. 2003 yılından bu yana Ankara'da olan İbrahim Çolak, 9 kardeşli bir aileye mensuptur. Uzun bir süre amatör futbol oynamış ve atletizim yapmış olan yazar evli ve üç çocuk babasıdır. İbrahim Çolak, 2016 yılında 15 Temmuz darbe girişimine karşı tepki amaçlı İstanbul'dan Ankara'ya yürümüştü.

