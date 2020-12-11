Ankara'da İhtiyar Kitapevi'nin sahibi olan yazar ve yayıncı İbrahim Çolak'ın intihat ettiği iddiası sosyal medyada dolaşıma girdi. İbrahim Çolak intihat etti mi? İbrahim Çolak öldü mü? sorularının cevapları aranıyor. Peki, İbrahim Çolak kimdir? İşte cevabı...



İbrahim Çolak, 1969 yılında Trabzon'da dünyaya gelmiştir. 1999 depreminde iki yıl kadar İstanbul'da ikamet etmiştir. Sonra tekrar iki yıl çocukluğunun geçtiği yerde Adapazarı'nda ikamet etmiştir.

2003 yılından bu yana Ankara'da olan İbrahim Çolak, 9 kardeşli bir aileye mensuptur. Uzun bir süre amatör futbol oynamış ve atletizim yapmış olan yazar evli ve üç çocuk babasıdır.

İbrahim Çolak, 2 saat önce Twitter hesabından, şu paylaşımı yaptı:

"Kendimi böyle bir sona hazırlamamıştım. İyi bir insan olmaktı dileğim, başaramadım. Saatlerce, günlerce yazabilirim ancak bu hiçbir şeyi geri getirmez. Ben, şu saatten sonra eşimin, evlatlarımın, dostlarımın yüzüne bakamam. Kimse tamamıyla suçlu değildir lakin başkalarına söylediğim, "kendimize yakışanı yapalım” düsturunu kendim için tutamamış olmama gerçek bir pişmanlığım var. Beni seven, beni gözeten tüm dostlarıma, hassaten kahrımı çeken eşime ve evlatlarıma hayırla kalın diyorum."

