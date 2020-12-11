İbrahim Çolak Ankara'daki evinde ölü bulundu

Yazar ve kapanan İhtiyar Kitapevi sahibi İbrahim Çolak, Ankara’da yaşadığı evde dün akşam saatlerinde intihar etti. Çolak'ın hayatını kaybetmeden önce Twitter hesabından veda içerikli mesajlar paylaşması dikkat çekti. Yakınları haber alamayınca İbrahim Çolak'a aradı ulaşamadı. Bunun üzerine polislere haber verildi. Ekipler, eve gittiğinde İbrahim Çolak'ı asılı şekilde hayatını kaybetmiş olarak buldu. Çolak’ın kesin ölüm nedeni yapılan otopsiden sonra belirlenecek.



İbrahim Çolak paylaştığı mesajlarında, “Kendimi böyle bir sona hazırlamamıştım. İyi bir insan olmaktı dileğim, başaramadım. Saatlerce, günlerce yazabilirim ancak bu hiçbir şeyi geri getirmez. Ben, şu saatten sonra eşimin, evlatlarımın, dostlarımın yüzüne bakamam. Kimse tamamıyla suçlu değildir lakin başkalarına söylediğim ‘kendimize yakışanı yapalım’ düsturunu kendim için tutamamış olmama gerçek bir pişmanlığım var. Beni seven, beni gözeten tüm dostlarıma, hassaten kahrımı çeken eşime ve evlatlarıma hayırla kalın diyorum.” ifadelerini kullandı.Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.



1969 yılında Trabzon'da dünyaya gelen İbrahim Çolak, 1999 depreminde iki yıl kadar İstanbul'da ikamet ettikten sonra iki yıl çocukluğunun geçtiği yerde Adapazarı'nda ikamet etmiştir. Ankara'da uzun bir süre İhtiyar Kitapevi'ni işleten Çolak, evli 3 çocuk babasıydı. İbrahim Çolak kimdir? İbrahim Çolak intihar mı etti?

