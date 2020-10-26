ANAP Genel Başkanı İbrahim Çelebi Ankara Mamak 75'inci Yıl Cumhuriyet Amfitiyatro'da gerçekleştirilen Anavatan Partisi 3'üncü Olağan Kongresi'nde geçerli 390 oyun tamamını alarak yeniden genel başkanlığa seçildi. İbrahim Çelebi kimdir, kaç yaşında, nereli? sorularının cevapları İbrahim Çelebi kimdir? Biyografi içeriğinde...



İbrahim Çelebi, 2 Ocak 1966 yılında Kırıkkale’de doğdu. İlk ve orta öğretimini Kırıkkale’nin Keskin ilçesinde okumuştur. Liseyi Kırıkkale Lisesinde, üniversiteyi Anadolu Üniversitesi İş İdaresi Bölümünde okumuştur.

1988 yılından beri Gıda Hizmet ve Turizm alanlarından ticari hayatını sürdürmektedir. Sosyal alanda da birçok sivil toplum kuruluşunda yöneticilik yapmıştır. (Kırıkkale Spor As Başkanlığı, Keskin Spor İkinci Başkanlığı, Kırıkkale Esnaf Odalar Birliği (KESOB) Başkan Vekilliği, Bakkallar Odası Başkanlığı, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Mesleki Eğitim Birimi Yönetim Kurulu Üyeliği

Anavatan Partisi’nin kuruluşundan bu tarafa partinin çeşitli kademelerinde görev almış, sırası ile Gençlik Kolları Başkanlığı, İl Başkanlığı, Genel Başkan Danışmanlığı ve Genel Başkan Yardımcılığı görevlerinde de bulunan Çelebi, 2011 yılından bu güne partinin Genel Başkanlık görevini sürdürmektedir.İbrahim Çelebi, 25 Ekim 2020 tarihinde yapılan Anavatan Partisi 3'üncü Olağan Kongresi'nde yeniden genel başkanlığa seçildi.İbrahim Çelebi, bir konuşmasında, gençken ülkü ocaklarında bulunan ardından kendi deyimiyle ''Gençken ülkücüydük. Özal Kırıkkale'ye geldiği zaman biz de gitmiştik ve ben Anavatan Partisi'yle o gün tanıştım. Ve o gün bu gündür ANAP'a hizmet ettim çalıştım.'' demişti.

