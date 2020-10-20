İbn Haldun Üniversitesi kimin, ne zaman kuruldu?

İbn Haldun Üniversitesi ismini 1332-1406 yılları arasında yaşayan devlet adamı, tarihçi, sosyolog, filozof olan İbn Haldun'dan almıştır. Yaşamı boyunca İslam düşünce tarihimizin en özgün eserlerine imza atan İbn Haldun kendine has metodlarıyla dünyada saygın bir eser olan Mukaddime'yi kaleme almıştır. Aslen Yemenli olan İbn Haldun’un tam künyesi Ebû Zeyd Veliyyüddîn Abdurrahmân b. Muhammed b. Muhammed b. Muhammed b. Hasen el-Hadramî el-Mağribî et-Tûnisî’dir. 1 Ramazan 732’de (27 Mayıs 1332) Tunus’ta dünyaya gelmiştir. İbn Haldun Tunus’ta doğmuş olması sebebiyle Tûnisî, hayatının büyük kısmını Kuzey Afrika’da geçirmesi dolayısıyla Mağribî nisbeleriyle de anılmıştır.

1996 yılında İSEGEV ismiyle dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde kurulan vakıf İstanbul'da hizmet vermeye başlamıştır. 2012 yılının Ağustos ayında ismini Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) olarak değiştiren vakıf, İbn Haldun Üniversitesi'ni 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi, kamu tüzel kişiliğine sahip bir vakıf üniversitesi olarak kurulmuştur. Üniversitenin kurucu vakfı olan TÜRGEV'in Yönetim Kurulu yapısı içerisinde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın eşi, Esra Albayrak'ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Necmeddin Bilal Erdoğan ismi de TÜRGEV Genel Kurul Üyesi olarak yer almaktadır.

İbn Haldun Üniversitesi, hedefleri arasında dünya çapında araştırma üniversitesi olarak öne çıkmayı amaçlamaktadır. Vakıf üniversitesi statüsünde olan İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) 2015 yılında açılmış olup kurmuş olup 2017-2018 Akademik Yılı’nda Başakşehir’deki Güney Kampüsünde eğitime başlamıştır. Kuzey kampüs olarak adlandırılan İbn Haldun Üniversitesi Külliyesi de 19 Ekim 2020 Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Başakşehir’de Fatih Terim Stadyumu’na yakın bir konumda inşa edilmiştir.

İbn Haldun Üniversitesi bünyesinde eğitim veren fakülteler şunlardır:

- Hukuk Fakültesi- İslami İlimler Fakültesi- İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi- Eğitim Fakültesi- İletişim Fakültesi- Yönetim Bilimleri Fakültesi*Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesi için hazırlıklar devam etmektedir.Bunların yanı sıra Akademik yapısında Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ve Medeniyetler İttifakı Enstitüsü bulunmaktadır. Üniversitenin eğitim dilleri arasında Türkçe başta olmak üzere Arapça ve İngilizce vardır. Bu dillerin öğrenilmesi zorunludur. Seçmeli dil olarak Almanca, İspanyolca, Rusça ve Fransızca gibi Batı dillerinin yanında Çince ve Malayca gibi Doğu dilleri de öğretilmektedir. Uluslararası öğrencilere bir yıl Türkçe hazırlık eğitimi de verilmektedir.

İbn Haldun Üniversitesi öğrencilerinin yüzde 30’u yabancı öğrencilerden oluşmaktadır.

Lisans öğrencileri yurt imkanının yanı sıra tam burslu olarak da eğitim görme imkanları bulunmaktadır. Derece yapan öğrencilere üniversite tarafından ek bursların verilmesinin yanı sıra başarı derecelerine göre, yurt dışında İngilizce dil eğitimi ve akademik eğitim imkanları vardır.

İHÜ Başakşehir Yerleşkesi adresiTel: +90 212 692 0212 E-posta: info@ihu.edu.trAdres: Başak Mah. Ordu Cad. F-05 Blok No:3 Başakşehir, İstanbul 34480 İHÜ Süleymaniye Yerleşkesi adresiTel: +90 212 692 02 12 / 4311E-posta: info@ihu.edu.trDarulhadis AdresSüleymaniye Mah. Prof. Dr. Sıddık Sami Onar Cad. No:8/101 Fatih, İstanbul - Adres Kodu: 1118886017Darulkurra AdresSüleymaniye Mah. Prof. Dr. Sıddık Sami Onar Cad. No:8/1/1 Fatih, İstanbul - Adres Kodu: 1370879296Salis Medresesi AdresSüleymaniye Mah. Mimar Sinan Cad. No:38/1 Fatih, İstanbul - Adres Kodu: 1653163558İHÜ Taş Mektep Yerleşkesi adresiTel: +90 212 692 02 12E-posta: info@ihu.edu.trAdres: Yenimahalle Mah. Hazırlık Sok. No:10 Bakırköy, İstanbul

