İBB’ye burs ve süt sorgusu: Kamuyu zarara uğratmış

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, üniversitelilere burs vererek kamuyu zarara uğratmakla ve Kamu İhale Kanunu’na aykırı şekilde çocuklara süt desteği sağlamakla suçlandığını ileri sürdü. Konuya ilişkin henüz resmi makamlarda bir açıklama yapılmadı.

Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz bugünkü "İBB'ye burs ve Halk Süt sorgusu" başlıklı yazısında, “İBB, 12 bin 334 üniversiteliye 14.800.800 TL burs vererek kamuyu zarara uğratmakla ve Kamu İhale Kanunu’na aykırı şekilde 124 bin 418 çocuğa 8.564.116 litre süt desteği sağlamakla suçlanıyor” bilgisini paylaştı.

İsmail Saymaz’ın yazısının ilgili kısmı şöyle:

“İBB, 12 bin 334 üniversiteliye 14.800.800 TL burs vererek kamuyu zarara uğratmakla ve Kamu İhale Kanunu’na aykırı şekilde 124 bin 418 çocuğa 8.564.116 litre süt desteği sağlamakla suçlanıyor.

Sayıştay’a göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kamuyu 14.800.800 TL zarara uğrattı. Nasıl mı? İstanbul’daki 12 bin 334 üniversite öğrencisine burs vererek.

İBB Başkanı İmamoğlu, 2019’da seçildikten sonra ilk iş olarak üniversitelilere yılda 3200 TL burs verme kararı aldı. İBB’ye bağlı Sosyal Hizmetler ve Bağımlılıkla Mücadele Dairesi Başkanlığı bünyesinde 2019-2020 yılında 29 bin 423 öğrenciye ödeme yapıldı. Bu yıl burs alan öğrenci sayısı 33 bin 763’e çıkarıldı. Bursun 1200 TL’lik ilk taksiti ödendi. Ne var ki yıllık denetim için İBB’ye gelen Sayıştay denetçileri bu işleme “Dur” dedi.

Sayıştay’ın denetim raporuna göre Yükseköğretim Öğrencilerine Burs Kredi Verilmesine İlişkin Kanun’un ikinci maddesi Anayasa Mahkemesi’nce 2008 yılında iptal edildiği için belediyelerin burs vermesi mümkün değildi. Belediyelerin ödenekleri ancak Kredi ve Yurtlar Kurumu aracılığıyla kullanılabilirdi.

Daire Başkanı Yavuz Saltık ve bürokratları, kamuyu zarara uğrattıkları gerekçesiyle sorgulandı. Saltık, muhtaçlara sosyal yardım kapsamında hareket ettiğini belirtti. Fakat Sayıştay denetçileri yasadışı işlem yapıldığını savunuyor.

Müfettişler, ‘Belediye tarafından doğrudan yapılabileceğine dair bir yasal düzenleme bulunmadığından burs ödemeleri kamu zararına neden olunmuştur’ diyor. Bu dosya, geçen yıl 12 bin 334 öğrenciye ödenen 1200’er TL’lik bursları içeriyor. Aynı yılın ikinci ve üçüncü taksitleri ve bu yılın ilk taksiti için de işlem yapılması bekleniyor.

İmamoğlu, göreve geldikten sonra İBB, 3-6 yaş arasındaki 124 bin 418 çocuğa 8.564.116 litre süt desteği sağladı. Sütler Kamu İhale Kanunu’nun istisnaları düzenleyen üçüncü maddesi gereğince Tire Süt Müstahsilleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’inden ihalesiz şekilde satın alınmıştı. Sayıştay denetçileri alımın ihale ile yapılması gerektiğini savunuyor.

Belediyenin tarım ve hayvancılık ürünü satın alabileceğini ancak pastörize sütün bu kapsama girmediğini savunuyor. Denetçilere göre üreticiden maşrapa ve güğümlerde süt alabilirsiniz. Fakat paketlenmiş şekilde asla… Çünkü endüstriyel ürün sayılıyormuş.

Evrakta şöyle deniyor: ‘İşlenip dönüştürüldükten sonraki hali endüstriyel ürün olduğundan üreticinin ürünü kabul edilemez. Sütün bazı işlemlerden geçirilip sterilize edilerek paketlendikten sonraki hali işlenmiş sanayi ürünü haline geldiği için sütün satıcısı doğal ürün üretici kapsamından çıkmaktadır.’

İBB, bugünlerde süt sorgusuna çekilmeyi bekliyor. Ancak ne burs ödemekten, ne de Halk Süt’ü dağıtmaktan vazgeçeceklerini söylüyorlar.”

