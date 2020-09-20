İBB’nin Taksim Meydanı tasarım yarışması sonuçlandı

Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Taksim ve çevresi için düzenlediği tasarım yarışma sonuçlandı.

142 proje arasında kazananlar Şerif Süveydan’ın liderliğindeki 15 no’lu proje, Bünyamin Derman’ın liderliğindeki 16 no’lu proje ve Kutlu İnanç Bal’ın liderliğindeki 19 no’lu proje olarak açıklandı. Kazanan projeler, halkın oylamasına sunulacak.



İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

“İBB Taksim Meydanı yarışması tamamlandı. Kazanan ilk 3 projeyi halk oyuna sunacağız, uygulamaya birlikte karar vereceğiz. Taksim‘i hak ettiği şekilde şehre tekrar kazandıracağız. Büyük bir emekle aylardır çalıştık. Başta jüri, onlarca personelimiz, hazırlık sürecinde istanbullular ve 142 proje ekibi ile Taksim Meydanı için hep birlikte en önemli aşamayı geçtik. Katkı sunan herkese çok teşekkür ediyorum.”

