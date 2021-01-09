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İBB'nin mobil İstanbul Halk Ekmek büfeleri hizmete girdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Halk Ekmek ucuz ve sağlıklı ekmek ulaştırabilmek için 40 mobil büfeyi hizmete aldı.

GÜNDEM 09.01.2021, 14:49
İBB'nin mobil İstanbul Halk Ekmek büfeleri hizmete girdi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 40 yeni mobil ekmek büfesini hizmete aldı. İstanbul Halk Ekmek’e (İHE) bağlı çalışan ekmek büfeleri, ilk etapta, en çok gereksinim duyulan 26 ilçede göreve başladı. Mobil büfelerin hizmet saatleri ise 11.00-18.00 olarak belirlendi. Büfelerin hizmete alım programına İHE Genel Müdürü Okan Gedik ve İHE Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama katıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yönlendirmesiyle başlanan proje ile hem yurttaşlara daha yaygın bir şekilde ucuz ve sağlıklı ekmek ulaştırılması hem de pandemi döneminde İHE büfeleri önünde oluşan kuyrukların kaldırılması amaçlanıyor.

Mobil büfelerin hizmete alım töreninde konuşan İHE Genel Müdürü Gedik, şunları kaydetti:

Çok sayıda İstanbullunun ekonomik krizden olumsuz etkilendiğine ve büfe sayılarının yetersizliği nedeni ile ekmek satış büfelerinin önünde uzun kuyruklar oluştuğuna dikkat çeken Gedik, açıklamalarına şunları da ekledi:

İBB, daha önce Belediye Meclisi’ne yeni İHE büfeleri kurulmasına ilişkin 2 teklif vermiş, ancak bu teklifler meclis çoğunluğuna sahip Cumhur İttifakı temsilcileri tarafından sürüncemede bırakılmıştı. Cumhur İttifakı, İmamoğlu yönetiminin teklifini kabul etmiş olsaydı, İstanbul’un yeni 142 İHE büfesine ve ekonomik kriz döneminde yeni iş yerlerine kavuşmasının önü açılmış olacaktı.

Arnavutköy Mustafa Kemal Paşa Avlu 34 AVM İETT durak yanıArnavutköy Taşoluk Yeşil Cami yanıArnavutköy Hicret Bolluca Cami ÖnüArnavutköy Hadımköy Haraççı hadımköy yoluAvcılar Merkez Namık Kemal Caddesi İspark ÖnüAvcılar Mustafa Kemal Paşa Yıldırım Beyazıt İETT Durak YanıBakırköy Zuharatbaba MeydanBayrampaşa Kocatepe Kocatepe metro çıkışıBeşiktaş Cihannüma Beşiktaş MeydanBeykoz Paşabahçe Paşabahçe Ortaokulu Beykoz Hastane yanıBeylikdüzü Büyükşehir Beylicium AVM ÖnüBüyükçekmece Pınartepe Devlet Hastanesi ÖnüBüyükçekmece Dizdariye Kapalı Pazar ÖnüBüyükçekmece Mimaroba Mustafa Kemal Paşa Cadde üzeriÇekmeköy Taşdelen MerkezEsenler Yavuz Selim Esenler Metro İstasyonu ÇıkışıEsenyurt Bağlarçeşme MeydanFatih Süleymaniye Beyazit meydanıFatih İskenderpaşa Aksaray metro çıkışı A kapısıFatih Ali Kuşçu Fevzipaşa Cad. İle Halıcılar Cad. kesişimi Fevzipaşa Cad. üzeri İspark alanıFatih Topkapı Turgut Özal Millet Caddesi Çapa Kan Merkezi ÖnüGüngören Güven Posta Caddesi Kale Outlet Center önüKadıköy Caferağa Haldun Taner Tiyatro YanıKağıthane Çağlayan Çağlayan adliye civarıKartal Cevizli Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi yanıKüçükçekmece Kemal Paşa Atatürk park köşesiKüçükçekmece Kanarya Mustafa Kemal Paşa İstasyonu önüPendik Yeni mahalle Hızlı Tren Girişi Abdul Halik Renda CaddesiSancaktepe Osmangazi Atayolu Caddesi Özkuruşlar Market önüSarıyer Merkez İskele Meydanı Sarıyer Tarabya Hacı osman Metro ÖnüSilivri Selimpaşa Halaskargazi Caddesi Ahmet Ziylan İlkokulu arkasıSultanbeyli Abdurrahman Gazi Fatih Blv. Atlas Park AVM karşısıSultanbeyli Abdurrahman Gazi MeydanSultanbeyli Mehmet Akif Petrol Yolu Caddesi Hicret cami önüTuzla İstasyon Hatboyu Caddesi Tuzla Tren İstasyonu ÇıkışıÜmraniye Tantavi Santral ÇıkışıÜmraniye Aşağı Dudullu MeydanÜsküdar Mimar Sinan Hakimiyeti Milliye Caddesi Ahmediye İ.E.T.T Durak yanıZeytinburnu Çırpıcı Zeytinburnu Metro İstasyonu Çıkışı
“Halk Ekmek, yıllardır günlük 800-900 bin ekmek üretiyordu. Pandeminin de etkisi ile zorlaşan hayat şartları, ucuz ve sağlıklı ekmeğimize olan ilgiyi artırınca, üretimi günlük 1 milyon 250 bine çıkardık. Ekim ayındaki yüzde 20’lik zammın ardından ekmeğin bir kilo azami satış fiyatı 7,50 TL’ye çıktı. Böylece 200 gram ekmek 1,25’ten 1,50’ye; 240 gram da 1,50’den 1,75 TL’ye yükseldi. Biz ise 250 gram ekmeği 1 TL’den satışa sunuyoruz. Ekmeğin 1 kilogram satış fiyatı 4 TL' ye denk geliyor. Piyasada uygulanan ekmek satış fiyatları ile kıyaslandığında aradaki fark tüketicinin Halk Ekmek’e olan ilgisini arttırıyor.”
“İhtiyaç sahiplerine Sosyal Yardım İstanbulkart ile ekmek dağıtılırken, belediyemizde kaydı olan bütün dar gelirli ailelerin 6 ay ile 2 yaş arasındaki çocukları için bebe bisküvisi, İHE büfeleri vasıtası ile ücretsiz veriliyor. Ama ekmek satış büfemizin bulunmadığı mahallelerde ihtiyaç sahipleri mağdur oluyor. İstanbul’da hiç ekmek satış büfemizin bulunmadığı mahallelerde ürünlerimize ulaşılabilirliğimizi sağlamak amacıyla 350 adet yeni satış noktasına ihtiyaç duyuyoruz. Bu konuyla ilgili yer tespiti yapılıp yeni satış noktası geliştirme çalışmalarımız hızla sürüyor. Sizlerin de bildiği gibi Halk Ekmek satışı olmayan mahallelere büfe kurma talebimiz, İBB Meclisinde kabul edilmedi. Bu da yeni büfe açma sürecinin uzamasına yol açtı. Bunun üzerine Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun ürettiği bir çözümle ekmek satış büfemizin bulunmadığı mahallelerde hem ihtiyaç sahiplerinin mağduriyetinin giderilmesi, hem de halkımızın ürünlerimize erişilebilirliğini sağlamak amacıyla "İstanbul Halk Ekmek Mobil Satış Noktaları" halkımızın hizmetine sunuldu.”
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