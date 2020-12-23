İBB'nin minibüs ve dolmuş projesine UKOME'den onay çıkmadı

2020 yılının son UKOME toplantısında, 1000 dolmuş ve minibüsün taksiye dönüştürülmesine yönelik teklif görüşüldü.

İBB'nin teklifi yapılan oylamada reddedildi.

Kasım ayında yapılan toplantıda da İBB'nin 6 bin yeni taksi plaksı teklifi reddedilmişti.

