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İBB'nin işlettiği spor kompleksi Esenler Belediyesi'ne tahsis edildi

İBB'nin işlettiği spor kompleksi, 15 yıllığına bedelsiz olarak Esenler Belediyesi'ne tahsis edildi.

GÜNDEM 16.01.2021, 20:45
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İBB'nin işlettiği spor kompleksi Esenler Belediyesi'ne tahsis edildi
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Ocak ayı oturumlarının son bileşiminde çoğunluktaki AK Parti- MHP grubunun oyları ile Esenler Spor Kompleksi Esenler Belediyesi’ne tahsis edildi.
AK Partili meclis üyelerinin 9 Kasım 2020 tarihinde verdiği tahsis ile ilgili önerge, komisyon incelemesinin ardından İBB Meclisi'nin ocak ayı oturumlarında gündeme alındı.
Sözcü'nün haberine göre; Hukuk Komisyonu raporunda mülkiyeti İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne ait olan içinde yüzme havuzu da bulunan ve İBB kullanımındaki Esenler Spor Kompleksi'nin 15 yıl süreyle bedelsiz olarak Esenler Belediyesi'ne tahsisini uygun buldu.
Tapu kaydındaki İBB kullanımına ilişkin şerhin kaldırılmasına karar verildi.
Komisyonun CHP'li üyeleri rapora muhalefet şerhi düşerek tahsisin hukuka uygun olmadığını kaydetti.
Tahsis kararı oyçokluğu ile kabul edildi.

Daha önce de Galata Kulesi’nin işletmesi Kültür ve Turizm Bakanlğı tarafından İBB’den alınmıştı.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Galata Kulesi'nin işletmesinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) alınacak olmasıyla ilgili yaptığı açıklamada "Galata Kulesi mülkiyeti bakanlığımıza bağlı olan Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait olan bir bina. Bizim projemiz orada Galata Kulesi işletme projesi değil. Bizim amacımız, işletmeyi devralırken esas meydanı eski canlı ortamına kavuşturmak" demişti.
Öte yandan İstanbul 7. İdare Mahkemesi, Beyoğlu Kaymakamlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün İBB’ye Galata Kulesi’ni boşaltması istemiyle açtığı davayı durdurmuştu.
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