İBB'den Taksim'deki simitçi tezgahlarıyla ilgili açıklama

İBB Sözcüsü Murat Ongun, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi üzerinde bulunan 16 simit tezgahının İBB Zabıta ekipleri tarafından kaldırılması hakkında, "İstiklal Caddesi İBB sorumluluğundadır ve bu caddedeki simitçilerin kira bedelleri de ilçe belediyesine değil İBB’ye ödenmelidir" açıklaması yaptı.

Twitter hesabından konuya ilişkin konuşan Ongun, şu ifadeleri kaydetti:



İstiklal Caddesi İBB sorumluluğundadır ve bu caddedeki simitçilerin kira bedelleri de ilçe belediyesine değil İBB’ye ödenmelidir. Bölgedeki 60 tezgahtan 30’u ile anlaşma sağlanmış olup, sadece bir fırına ait 11 simit tezgahı benzeri tekelleşmelere müsaade edilmemiştir.



