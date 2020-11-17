İBB’den kritik koronavirüs kararları! 19 Kasım günü başlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Covid-19 salgınının en yoğun yaşandığı İstanbul’da, yayılımı engellemek için 19 Kasım Perşembe gününden itibaren uygulanacak tedbirleri açıkladı.

İBB Bilimsel Danışma Kurulu'nun aldığı kararlar doğrultusunda İSMEK kurslarının açılışı ileri bir tarihe ertelendi.

İBB'ye ait kültür merkezlerinin kapalı kalmasına ve tüm müzelerin yanı sıra SPOR AŞ'nin işlettiği İBB spor tesislerin kapatılmasına karar verildi.

Kapalı salonda izleyicisi olan sahne sanatları da internetten online olarak izlenebilecek.

İBB Bilimsel Danışma Kurulu'nun yaptığı açıklamada, “Covid 19 salgını, küresel çapta ikinci dalga halinde hızla yayılmaya devam etmektedir. Maalesef salgın ülkemizde de hızlı bir yayılma eğilimine girmiş hatta bilim insanlarının ifadesine göre, Nisan-Mart dönemindeki etkisinin de üzerine çıkmıştır. Sayın Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın açıklamalarına göre, ülkemizde salgının en yoğun yaşandığı kent İstanbul'dur. Buna göre vaka ve ölüm sayılarının yaklaşık yarısı İstanbul'da gerçekleşmektedir. Benzer bir veri İBB ve iştirakleri çalışanları açısından da geçerlidir. İlk resmi vakanın henüz ülkemize giriş yapmadığı Şubat ayından, bugün gelinen noktaya kadar çalışanlarımızı ve vatandaşları korumak üzere aldığımız tüm tedbirlere rağmen İBB ve iştirak çalışanlarından yaklaşık 2000 personelimizin Covid-19 testleri pozitiftir. Bunun yanı sıra 1322 personelimiz de karantina altındadır.” ifadesi kullandı.

Hasta tespitleri ve karantina süreçleri ile ilgili prosedürlere değinen Bilimsel Danışma Kurulu personellerin rutin uygulanan testlerle tespit edildiğini bu süre zarfında salgının bulaşma risklerine dikkat çekildi.

Hasta tespitleri ve karantina süreçleri ile ilgili prosedürler zaman aldığını kaydeden Kurul koronavirüsün hem toplumda hem de çalışanlar arasında yayılmasını önlemek ve herhangi bir hizmet aksamasına yol açmamak için aldığı kararları açıkladı.

İşte İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından alınacak tedbirler...

1) Kayıt dönemi süren ve yakında yüz yüze eğitime başlaması planlanan İSMEK kurslarının açılışı ileri bir tarihe ertelenmiştir. Online kurslar ise belirli alanlarda sürdürülecektir.2) Bilimsel veriler bulaşın hızlı yayıldığı alanlar olarak spor salonlarını ve havuzları işaret etmektedir. Bu vesile ile İBB'ye ait olan ve Spor A.Ş iştirakimizde işletilen tesislerin kapatılmasına karar verilmiştir.3) Kültür Merkezleri de kapalı kalmaya devam edecektir.4) Kapalı salonda izleyicisi olan sahne sanatlarının online olarak icra edilmesine karar verilmiştir.5) İBB'ye ait açık hava kapsamına girmeyen tüm müzelerin kapatılmasına karar verilmiştir.

