İBB'den halk ekmek zammı ile ilgili açıklama!

İşte İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun'un paylaşımı:

32 ayda yapılan bu zamlar sonucu

Un %85Elektrik %133Doğalgaz %91İşçilik %50Dağıtım %50

Halk Ekmek zorunlu olarak 1 TL oldu. İstanbul'a ucuz ve sağlıklı ekmek sunmaya, sosyal destek paketleriyle dar gelirli vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz.

