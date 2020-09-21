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İBB'den halk ekmek zammı ile ilgili açıklama!

İstanbul'da halk ekmeğe yapılan yüzde 33'lük zammın ardından tepkiler üzerine İBB Sözcüsü Murat Ongun sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

GÜNDEM 21.09.2020, 21:17
İBB'den halk ekmek zammı ile ilgili açıklama!
İşte İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun'un paylaşımı:
32 ayda yapılan bu zamlar sonucu
Un %85Elektrik %133Doğalgaz %91İşçilik %50Dağıtım %50
Halk Ekmek zorunlu olarak 1 TL oldu. İstanbul'a ucuz ve sağlıklı ekmek sunmaya, sosyal destek paketleriyle dar gelirli vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz.
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