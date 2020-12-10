İBB'den flaş metro açıklaması
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, metrolarda internet için hazırlıklarını yaptı.
GÜNDEM 10.12.2020, 21:58
İstanbul Bilişim Kongresi’nde bir araya gelen İBB’nin bilişim yöneticileri, siber alanda kat edilen önemli mesafeleri ve 2021 hedeflerini anlattı. Toplantıda, İstanbulkart’ın özel sektör tarafından da tercih edilen bir yaşam kartı olması ve metroların internete kavuşması konuları da masaya yatırıldı.
İSTTELKOM Genel Müdürü Nihat Narin metrolarda vatandaşın internetten kopuk bir seyahat gerçekleştirdiğini vurgulayarak " Metrolarda internet için hazır olduklarını" söyledi.
Narin “Bugün metrolarda günlük yaklaşık 2 milyon kişi bütün iletişim ağıdan kopuk yaşıyor. Acil ihtiyaç ve afet durumları için bu konuda idari otoritelerin gerekli adımları bir an önce atması gerekiyor. İSTTELKOM olarak metroların çift taraflı internet sağlamasına yönelik altyapı çalışmalarımızı tamamladık, her şey hazır ve İstanbul Emniyet Genel Müdürlüğü’ne yapmış olduğumuz başvuruya cevap bekliyoruz. Vatandaşlarımızdan gelen yoğun talep karşısında konunun çözümü için tüm iş birliklerine hazırız" diye konuştu.
İSTTELKOM Genel Müdürü Nihat Narin metrolarda vatandaşın internetten kopuk bir seyahat gerçekleştirdiğini vurgulayarak " Metrolarda internet için hazır olduklarını" söyledi.
Narin “Bugün metrolarda günlük yaklaşık 2 milyon kişi bütün iletişim ağıdan kopuk yaşıyor. Acil ihtiyaç ve afet durumları için bu konuda idari otoritelerin gerekli adımları bir an önce atması gerekiyor. İSTTELKOM olarak metroların çift taraflı internet sağlamasına yönelik altyapı çalışmalarımızı tamamladık, her şey hazır ve İstanbul Emniyet Genel Müdürlüğü’ne yapmış olduğumuz başvuruya cevap bekliyoruz. Vatandaşlarımızdan gelen yoğun talep karşısında konunun çözümü için tüm iş birliklerine hazırız" diye konuştu.
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