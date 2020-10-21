İBB, yeni taksi yönetim modelini kamuoyuna tanıttı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Çırpıcı Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen bir toplantıyla İBB Ulaşım Daire Başkanlığı’nın taksilerle ilgili yeni düzenlemesi kamuoyuna tanıtıldı.
GÜNDEM 21.10.2020, 06:53
3
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ( İBB) Ulaşım Daire Başkanlığı, İBB Çırpıcı Sosyal Tesisleri’nde düzenlediği toplantıyla, taksilerle ilgili yeni düzenlemeyi kamuoyuna tanıttı.
UKOME’de görüşülen 6 bin yeni taksi teklifi ile yeni taksi yönetim sisteminin detaylarının verildiği toplantıya, İBB Ulaşımdan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir, İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan, İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürü Barış Yıldırım, İBB Meclisi İyi Parti Sözcüsü Suat Sarı ve esnaf odası temsilcileri ve taksiciler katıldı.
Toplantıda yapılan sunumda, taksilerin mevcut sorunları aktarılarak, dünya şehirlerindeki kaliteli taksi yönetim sistemlerinden örnekler sunuldu ve İBB’nin yeni taksi yönetim modeli anlatıldı. Toplantıda bir konuşma yapan İBB Ulaşımdan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir, “Bu 6 bin taksi kesinlikle kamunun elinde olacak ve bu diğer taksilerin kalitesini de yükseltecek. Dünyadaki örneklerde bu böyle olmuş. Bizde de eninde sonunda olacak. İTaksi mobil uygulamamız da hazır, deneme sürecinin adından çok yakında hizmete sunacağız. Bugüne kadar bütün toplu taşıma sistemleri birbiriyle yarıştırılmış ve üzerinden rant elde edilmiş. Oysa bütün toplu ulaşım araçları birbirini besleyen bir sistemin parçasıdır. Ulaşıma bütüncül bakarak birikmiş çok sayıda sorunu tek tek çözeceğiz” diye konuştu.
UKOME’de görüşülen 6 bin yeni taksi teklifi ile yeni taksi yönetim sisteminin detaylarının verildiği toplantıya, İBB Ulaşımdan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir, İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan, İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürü Barış Yıldırım, İBB Meclisi İyi Parti Sözcüsü Suat Sarı ve esnaf odası temsilcileri ve taksiciler katıldı.
Toplantıda yapılan sunumda, taksilerin mevcut sorunları aktarılarak, dünya şehirlerindeki kaliteli taksi yönetim sistemlerinden örnekler sunuldu ve İBB’nin yeni taksi yönetim modeli anlatıldı. Toplantıda bir konuşma yapan İBB Ulaşımdan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir, “Bu 6 bin taksi kesinlikle kamunun elinde olacak ve bu diğer taksilerin kalitesini de yükseltecek. Dünyadaki örneklerde bu böyle olmuş. Bizde de eninde sonunda olacak. İTaksi mobil uygulamamız da hazır, deneme sürecinin adından çok yakında hizmete sunacağız. Bugüne kadar bütün toplu taşıma sistemleri birbiriyle yarıştırılmış ve üzerinden rant elde edilmiş. Oysa bütün toplu ulaşım araçları birbirini besleyen bir sistemin parçasıdır. Ulaşıma bütüncül bakarak birikmiş çok sayıda sorunu tek tek çözeceğiz” diye konuştu.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 21 Ekim 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|5
|13
|2. Fenerbahçe
|5
|11
|3. Karagümrük
|5
|8
|4. Antalyaspor
|5
|8
|5. Erzurumspor
|4
|7
|6. Galatasaray
|5
|7
|7. Sivasspor
|4
|7
|8. Kasımpaşa
|5
|7
|9. Hatayspor
|4
|7
|10. Göztepe
|5
|6
|11. Konyaspor
|4
|6
|12. Kayserispor
|5
|6
|13. Çaykur Rizespor
|5
|5
|14. Trabzonspor
|5
|5
|15. Malatyaspor
|5
|5
|16. Denizlispor
|5
|5
|17. Gaziantep FK
|5
|4
|18. Beşiktaş
|4
|4
|19. Gençlerbirliği
|4
|4
|20. Başakşehir
|5
|4
|21. Ankaragücü
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. İstanbulspor
|5
|12
|2. Tuzlaspor
|5
|11
|3. Altay
|5
|10
|4. Ankara Keçiörengücü
|5
|10
|5. Adanaspor
|5
|9
|6. Altınordu
|5
|9
|7. Adana Demirspor
|5
|8
|8. Samsunspor
|5
|8
|9. Giresunspor
|5
|8
|10. Bursaspor
|5
|7
|11. Balıkesirspor
|5
|6
|12. Akhisar Bld.Spor
|5
|5
|13. Bandırmaspor
|5
|5
|14. Ümraniye
|5
|4
|15. Ankaraspor
|5
|4
|16. Eskişehirspor
|5
|3
|17. Menemen Belediyespor
|5
|2
|18. Boluspor
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|5
|13
|2. Aston Villa
|4
|12
|3. Liverpool
|5
|10
|4. Leicester City
|5
|9
|5. Arsenal
|5
|9
|6. Wolverhampton
|5
|9
|7. Tottenham
|5
|8
|8. Chelsea
|5
|8
|9. West Ham
|5
|7
|10. Leeds United
|5
|7
|11. Man City
|4
|7
|12. Southampton
|5
|7
|13. Newcastle
|5
|7
|14. Crystal Palace
|5
|7
|15. M. United
|4
|6
|16. Brighton
|5
|4
|17. West Bromwich
|5
|2
|18. Burnley
|4
|1
|19. Sheffield United
|5
|1
|20. Fulham
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|6
|11
|2. Villarreal
|6
|11
|3. Real Madrid
|5
|10
|4. Getafe
|5
|10
|5. Cádiz
|6
|10
|6. Granada
|5
|10
|7. Real Betis
|6
|9
|8. Atletico Madrid
|4
|8
|9. Barcelona
|4
|7
|10. Sevilla
|4
|7
|11. Osasuna
|5
|7
|12. Elche
|4
|7
|13. Valencia
|6
|7
|14. Athletic Bilbao
|5
|6
|15. Eibar
|6
|5
|16. Huesca
|6
|5
|17. Celta de Vigo
|6
|5
|18. Deportivo Alaves
|6
|4
|19. Real Valladolid
|6
|3
|20. Levante
|5
|3
Sayfalar Tümü