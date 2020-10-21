İBB, yeni taksi yönetim modelini kamuoyuna tanıttı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ( İBB) Ulaşım Daire Başkanlığı, İBB Çırpıcı Sosyal Tesisleri’nde düzenlediği toplantıyla, taksilerle ilgili yeni düzenlemeyi kamuoyuna tanıttı.

UKOME’de görüşülen 6 bin yeni taksi teklifi ile yeni taksi yönetim sisteminin detaylarının verildiği toplantıya, İBB Ulaşımdan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir, İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan, İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürü Barış Yıldırım, İBB Meclisi İyi Parti Sözcüsü Suat Sarı ve esnaf odası temsilcileri ve taksiciler katıldı.

Toplantıda yapılan sunumda, taksilerin mevcut sorunları aktarılarak, dünya şehirlerindeki kaliteli taksi yönetim sistemlerinden örnekler sunuldu ve İBB’nin yeni taksi yönetim modeli anlatıldı. Toplantıda bir konuşma yapan İBB Ulaşımdan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir, “Bu 6 bin taksi kesinlikle kamunun elinde olacak ve bu diğer taksilerin kalitesini de yükseltecek. Dünyadaki örneklerde bu böyle olmuş. Bizde de eninde sonunda olacak. İTaksi mobil uygulamamız da hazır, deneme sürecinin adından çok yakında hizmete sunacağız. Bugüne kadar bütün toplu taşıma sistemleri birbiriyle yarıştırılmış ve üzerinden rant elde edilmiş. Oysa bütün toplu ulaşım araçları birbirini besleyen bir sistemin parçasıdır. Ulaşıma bütüncül bakarak birikmiş çok sayıda sorunu tek tek çözeceğiz” diye konuştu.

